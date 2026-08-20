120 millones y una incógnita abierta: qué pasará con Enzo Fernández en el cierre del mercado de pases

“Enzo es jugador del Chelsea. Es un gran jugador. Está entrenando muy bien desde que volvió hace diez días con el equipo, está muy integrado y estamos muy contentos con él. Se está preparando para el lunes”, aseguró el técnico español. Sin embargo, al ser consultado de forma directa sobre si el futbolista le manifestó su intención de continuar o emigrar, el DT optó por esquivar una respuesta categórica: “Lo que veo en él es una gran actitud y eso es lo que queremos. Todos se preparan de la mejor manera para el inicio”.