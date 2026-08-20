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120 millones y una incógnita abierta: qué pasará con Enzo Fernández en el cierre del mercado de pases

La directiva de Stamford Bridge tasó al mediocampista en una cifra impactante para frenar los avances de los "Citizens". Sin ofertas formales dentro del plazo fijado, el campeón del mundo se perfila para iniciar la temporada el lunes bajo la conducción de Alonso.

¿SE VA? Enzo Fernández definirá en las próximas semanas si continúa en Chelsea o sigue su carrera en Manchester City.
¿SE VA? Enzo Fernández definirá en las próximas semanas si continúa en Chelsea o sigue su carrera en Manchester City.
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Chelsea tasó a Enzo Fernández en 120 millones de libras para frenar el interés de Manchester City antes del cierre del mercado en Inglaterra.
  • El DT Xabi Alonso elogió la actitud del argentino en las prácticas, pero no garantizó su continuidad al no recibir ofertas formales en el plazo fijado.
  • El campeón del mundo iniciaría la Premier League este lunes en Chelsea, mientras se define si permanece en el club o emigra antes del cierre de pases.
Resumen generado con IA

El futuro de Enzo Fernández en el Chelsea sigue sumando intriga a pocos días del cierre del libro de pases en Europa. En la conferencia de prensa previa al debut del conjunto londinense en la Premier League, el entrenador Xabi Alonso destacó la predisposición del mediocampista argentino tras reincorporarse a las prácticas, aunque evitó garantizar de manera tajante su permanencia frente al marcado interés del Manchester City.

“Enzo es jugador del Chelsea. Es un gran jugador. Está entrenando muy bien desde que volvió hace diez días con el equipo, está muy integrado y estamos muy contentos con él. Se está preparando para el lunes”, aseguró el técnico español. Sin embargo, al ser consultado de forma directa sobre si el futbolista le manifestó su intención de continuar o emigrar, el DT optó por esquivar una respuesta categórica: “Lo que veo en él es una gran actitud y eso es lo que queremos. Todos se preparan de la mejor manera para el inicio”.

La postura del club de Stamford Bridge se mantiene firme en el tramo decisivo de la ventana de transferencias. Ante los sondeos del elenco conducido por los "Citizens", la directiva londinense fijó una cotización de partida de 120 millones de libras (unos 140 millones de euros) y estableció un plazo límite para recibir propuestas formales. Al no registrarse una oferta concreta dentro de esa ventana, el Chelsea contempla, por el momento, sostener al volante dentro del plantel para afrontar la temporada.

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