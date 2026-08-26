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¿Cuánto gana un trabajador de cementerio y uno de sala velatoria en Argentina en agosto de 2026?

Así quedan las escalas salariales.

Cuánto gana un trabajador de cementerio en agosto de 2026: así quedan los salarios
Cuánto gana un trabajador de cementerio en agosto de 2026: así quedan los salarios
26 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • SOECRA fijó en agosto de 2026 un aumento salarial del 2,1% para trabajadores de cementerios, crematorios y salas velatorias en Argentina, ajustado por la inflación de julio.
  • La suba replica el IPC del INDEC y se aplica con sumas no remunerativas que luego pasarán al básico. En julio pasado, la recomposición acordada había alcanzado el 1,9%.
  • El esquema de actualizaciones mensuales atado a la inflación busca preservar el poder de compra del personal fúnebre frente a la constante evolución del costo de vida.
Resumen generado con IA

El Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios de la República Argentina (SOECRA) actualizó las escalas salariales de agosto con una suba del 2,1%, en línea con la inflación de julio. Los nuevos valores alcanzan a trabajadores de cementerios, crematorios, cocherías, salas velatorias y pompas fúnebres.

El Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios de la República Argentina (SOECRA) presentó las nuevas escalas salariales de agosto de 2026 para los trabajadores alcanzados por los convenios colectivos CCT 761/19 y CCT 749/18.

La actualización contempla un incremento del 2,1%, equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio informada por el INDEC. El porcentaje se aplica sobre los salarios básicos conformados del mes anterior, de acuerdo con el mecanismo establecido en el acuerdo paritario.

La nueva grilla fue presentada por el sindicato que conduce Fabián García ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano.

A quiénes alcanza el aumento del SOECRA

La actualización salarial comprende a los trabajadores de cementerios y crematorios, encuadrados en el CCT 761/19, y a quienes trabajan en cocherías, salas velatorias y pompas fúnebres, incluidos en el CCT 749/18.

Las escalas fueron presentadas el 14 de agosto mediante notas firmadas por el secretario adjunto del SOECRA, Salvador Valente.

Aumento del 2,1% por el IPC de julio

El acuerdo salarial establece un esquema de actualizaciones mensuales vinculadas con la evolución de la inflación.

Para agosto de 2026, el porcentaje aplicado es del 2,1%, correspondiente al IPC de julio. El incremento se calcula sobre los salarios básicos conformados del mes anterior.

Las sumas correspondientes a los aumentos tienen carácter no remunerativo durante el período en que se aplican y, posteriormente, se incorporan a los básicos de convenio y adquieren carácter remunerativo de acuerdo con el esquema acordado.

En julio, la actualización había sido del 1,9%.

Cuánto cobran en agosto los trabajadores de cementerios y crematorios

Los trabajadores alcanzados por el CCT 761/19 cuentan con diferentes escalas según la zona y la actividad desarrollada.

Zona 1: personal de Parque, Crematorio y Administración

Para agosto, los salarios básicos y las sumas no remunerativas correspondientes son:

Categoría Primera: básico de $1.470.534,94 y $30.881,23 no remunerativos.

Categoría Segunda: básico de $1.368.055,19 y $28.729,16 no remunerativos.

Categoría Tercera: básico de $1.228.572,05 y $25.800,01 no remunerativos.

Categoría Cuarta: básico de $1.188.704,22 y $24.955,59 no remunerativos.

Categoría Quinta: básico de $1.140.165,76 y $23.943,48 no remunerativos.

Zona 2: personal de Administración

En esta zona, los valores de agosto son:

Categoría Primera: básico de $1.429.145,78 y $30.012,06 no remunerativos.

Categoría Segunda: básico de $1.331.002,63 y $27.951,06 no remunerativos.

Categoría Tercera: básico de $1.197.447,43 y $25.146,40 no remunerativos.

Categoría Cuarta: básico de $1.162.845,95 y $24.419,77 no remunerativos.

Categoría Quinta: básico de $1.116.490,99 y $23.446,31 no remunerativos.

Zona 2: personal de Parque y Crematorio

Para el personal de Parque y Crematorio de la Zona 2, la escala salarial de agosto queda conformada de la siguiente manera:

Categoría Primera: básico de $1.429.145,78 y $30.012,06 no remunerativos.

Categoría Segunda: básico de $1.331.002,63 y $27.951,06 no remunerativos.

Categoría Tercera: básico de $1.197.447,43 y $25.146,40 no remunerativos.

Categoría Cuarta: básico de $1.162.845,95 y $24.419,77 no remunerativos.

Categoría Quinta: básico de $1.116.490,99 y $23.446,31 no remunerativos.

Zona inhóspita: cuánto cobran en agosto

Para los trabajadores comprendidos en la Zona Inhóspita, los salarios son superiores debido al adicional correspondiente a esta zona.

Personal de Administración

Categoría Primera: básico de $1.691.115,17 y $35.513,42 no remunerativos.

Categoría Segunda: básico de $1.573.263,38 y $33.038,53 no remunerativos.

Categoría Tercera: básico de $1.402.283,73 y $29.447,96 no remunerativos.

Categoría Cuarta: básico de $1.366.783,73 y $28.702,47 no remunerativos.

Categoría Quinta: básico de $1.311.190,52 y $27.535 no remunerativos.

Personal de Parque y Crematorio

Para el personal de Parque y Crematorio de la Zona Inhóspita, los valores son:

Categoría Primera: básico de $1.691.115,17 y $35.513,42 no remunerativos.

Categoría Segunda: básico de $1.573.263,38 y $33.038,53 no remunerativos.

Categoría Tercera: básico de $1.402.283,73 y $29.447,96 no remunerativos.

Categoría Cuarta: básico de $1.366.783,73 y $28.702,47 no remunerativos.

Categoría Quinta: básico de $1.311.190,52 y $27.535 no remunerativos.

Cómo continúa el esquema salarial del SOECRA

El acuerdo establece que las escalas del SOECRA continúan actualizándose en función de la inflación medida por el INDEC. De esta manera, el incremento correspondiente a agosto toma como referencia el IPC de julio, que fue del 2,1%.

Además, en el caso del CCT 749/18, las sumas no remunerativas de meses anteriores continúan incorporándose al salario básico de convenio según el cronograma establecido en el acuerdo paritario.

La actualización impacta en los ingresos de los trabajadores de una actividad que comprende a cementerios, crematorios, cocherías, salas velatorias y servicios de pompas fúnebres.

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