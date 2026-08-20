SociedadActualidad

Sueldos de empleados de comida rápida en agosto de 2026: cuánto cobra cada categoría

La Federación fijó los básicos mensuales y las sumas no remunerativas para el Convenio Colectivo 329/2000. El detalle puesto por puesto y los valores por hora de cada categoría.

Sueldos de empleados de comida rápida en agosto de 2026: cuánto cobra cada categoría
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • La Federación de Pasteleros fijó en agosto de 2026 las escalas salariales para trabajadores de comida rápida en Argentina bajo el Convenio Colectivo 329/2000.
  • El esquema establece básicos mensuales, sumas no remunerativas y valores por hora segmentados según la especialización y responsabilidad de cada categoría.
  • Estos montos definen el piso legal obligatorio para liquidar sueldos en el sector gastronómico, marcando una referencia clave ante los ajustes salariales futuros.
Resumen generado con IA

La Federación Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros determinó la estructura de ingresos y las escalas salariales para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 329/2000 del sector de Servicios Rápidos. Las planillas fijan los parámetros obligatorios para liquidar las remuneraciones de agosto de 2026, estableciendo los básicos mensuales y las asignaciones no remunerativas de cada categoría.

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El esquema contempla una segmentación detallada conforme al nivel de responsabilidad y la especialización de las tareas en los locales del rubro. Estos valores constituyen el piso salarial legal que cobra cada trabajador en su recibo de sueldo, e incluyen los montos por hora junto con los adicionales convencionales.

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Cuánto cobra un trabajador según el oficio en

Maestro Pastelero, Maestro Heladero, Cocinero y Maestro Pizzero: Básico mensual de $1.863.345, suma no remunerativa de $73.416, valor hora de $9.811,75 y valor hora no remunerativo de $386,58.

Encargado: Básico mensual de $1.661.538, suma no remunerativa de $65.465, valor hora de $8.746,71 y valor hora no remunerativo de $344,62.

Líder B: Básico mensual de $1.619.864, suma no remunerativa de $63.823, valor hora de $8.525,74 y valor hora no remunerativo de $335,91.

Dependiente de Salón: Básico mensual de $1.589.043, suma no remunerativa de $62.608, valor hora de $8.361,51 y valor hora no remunerativo de $329,44.

Maestro Facturero, Oficial Pastelero y Rotisero Fiambrero: Básico mensual de $1.498.412, suma no remunerativa de $59.037, valor hora de $7.884,56 y valor hora no remunerativo de $310,65.

Líder A: Básico mensual de $1.394.271, suma no remunerativa de $54.934, valor hora de $7.338,39 y valor hora no remunerativo de $289,13.

Oficial de Mantenimiento, Líder de Mantenimiento, Minutero y Parrillero: Básico mensual de $1.311.043, suma no remunerativa de $51.655, valor hora de $6.900,20 y valor hora no remunerativo de $271,87.

Cajero y Postrero: Básico mensual de $1.294.387, suma no remunerativa de $50.999, valor hora de $6.809,04 y valor hora no remunerativo de $268,28.

Sandwichero, Empleado Administrativo y Dependiente de Mostrador: Básico mensual de $1.246.146, suma no remunerativa de $49.098, valor hora de $6.559,41 y valor hora no remunerativo de $258,44.

Ayudante de Mantenimiento y Empanadero: Básico mensual de $1.245.100, suma no remunerativa de $49.057, valor hora de $6.558,57 y valor hora no remunerativo de $258,41.

Empleado B: Básico mensual de $1.223.928, suma no remunerativa de $48.223, valor hora de $6.443,12 y valor hora no remunerativo de $253,86.

Ayudante Pastelero, Dependiente Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: Básico mensual de $1.195.522, suma no remunerativa de $47.107, valor hora de $6.292,79 y valor hora no remunerativo de $247,94.

Empleado A: Básico mensual de $1.175.318, suma no remunerativa de $46.308, valor hora de $6.185,74 y valor hora no remunerativo de $243,72.

Sereno, Lavacopas y Peón Limpieza, Carga y Descarga: Básico mensual de $1.163.517, suma no remunerativa de $45.843, valor hora de $6.127,74 y valor hora no remunerativo de $241,43.

Empleado Principiante: Básico mensual de $1.108.417, suma no remunerativa de $43.672, valor hora de $5.836,28 y valor hora no remunerativo de $229,95.

Aprendiz Menor de Dieciocho Años: Básico mensual de $997.033, suma no remunerativa de $39.283, valor hora de $5.249,07 y valor hora no remunerativo de $206,81.

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