Ciberseguridad: WhatsApp prueba una herramienta con inteligencia artificial para frenar estafas
La aplicación de mensajería prueba la función Scam Alert, un sistema basado en aprendizaje automático que analiza conversaciones con números desconocidos y emite advertencias privadas antes de generar cualquier interacción.
Resumen para apurados
- WhatsApp prueba "Scam Alert", una herramienta de inteligencia artificial diseñada para detectar y alertar sobre posibles estafas de números desconocidos en la plataforma.
- El sistema analiza patrones de texto localmente en el dispositivo para emitir avisos privados sin enviar datos a Meta, permitiendo bloquear o denunciar al contacto dudoso.
- Actualmente en fase beta, la función proyecta mitigar el fraude digital y el robo de datos bancarios a nivel global antes de su lanzamiento masivo para todos los usuarios.
Las estafas a través de aplicaciones de mensajería instantánea representan un problema constante y en continuo crecimiento para millones de personas en todo el mundo. Ciberdelincuentes utilizan diversas estrategias basadas en el engaño para obtener datos personales, claves bancarias o sumas de dinero de manera fraudulenta.
Frente a este escenario crítico, la plataforma propiedad de Meta inició el desarrollo de herramientas avanzadas diseñadas para frenar los ataques cibernéticos. Esta nueva iniciativa busca anticiparse a los movimientos de los delincuentes y proteger a la comunidad frente a interacciones riesgosas con desconocidos.
Scam Alert y la inteligencia artificial
La herramienta denominada Scam Alert utiliza aprendizaje automático para examinar los chats provenientes de números que no están guardados en la agenda. El sistema rastrea la estructura del lenguaje y patrones sospechosos para identificar posibles intentos de fraude antes de cualquier respuesta. En caso de detectar riesgos elevados, la aplicación muestra una advertencia visual privada dentro de la ventana de conversación.
Esta notificación resulta visible únicamente para la persona que recibe la interacción, evitando enviar avisos al remitente original. El usuario dispone de distintas alternativas inmediatas como bloquear al contacto, realizar una denuncia formal, omitir el aviso o marcar el chat como seguro. Con esta alternativa, la plataforma busca interponer un obstáculo previo a la transferencia de datos confidenciales o acceso a enlaces maliciosos.
Privacidad garantizada mediante procesamiento local
Un aspecto fundamental de este desarrollo radica en el procesamiento directo dentro del propio teléfono móvil. La evaluación lingüística opera localmente sin necesidad de transferir información hacia los servidores centrales de Meta. Gracias a esta arquitectura, la protección previa permanece totalmente intacta en todo momento.
El objetivo central pasa por desmantelar los engaños desde la fase inicial de contacto con remitentes anónimos. Las técnicas habituales incluyen la solicitud de códigos de verificación, transferencias bancarias directas o el desvío hacia sitios web fraudulentos. Actualmente, la función permanece en etapa de pruebas beta mientras evalúan su precisión antes del lanzamiento masivo global.