Ciberseguridad: WhatsApp prueba una herramienta con inteligencia artificial para frenar estafas

Scam Alert y la inteligencia artificial

La herramienta denominada Scam Alert utiliza aprendizaje automático para examinar los chats provenientes de números que no están guardados en la agenda. El sistema rastrea la estructura del lenguaje y patrones sospechosos para identificar posibles intentos de fraude antes de cualquier respuesta. En caso de detectar riesgos elevados, la aplicación muestra una advertencia visual privada dentro de la ventana de conversación.