Revés judicial para la reforma laboral: declararon inconstitucional la quita del 33% en las indemnizaciones

A pesar del optimismo por este fallo, los operadores judiciales del sindicalismo temen que el máximo tribunal evite impugnar el fondo de la ley aprobada por el Congreso. Según fuentes gremiales, existe la percepción de que la Corte Suprema, aunque mantiene dudas sobre artículos específicos -como los que limitan el derecho a huelga-, podría mostrarse reticente a declarar la inconstitucionalidad general de una reforma que cuenta con amplio respaldo legislativo. Por ahora, el máximo tribunal evitó intervenir, al dejar que las cámaras de apelaciones marquen el pulso de la litigiosidad laboral.