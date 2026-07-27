Reforma laboral: las tres herramientas que ya pueden usar las pymes para reducir costos y por qué el tiempo para aprovecharlas es limitado

La Ley de Modernización Laboral 27.802 comenzó a desplegar sus principales instrumentos para incentivar el empleo registrado y aliviar la carga laboral y fiscal de las empresas. Según un informe elaborado por PMP Contabilidad & Consultoría, tres herramientas ya están disponibles o tienen fecha de entrada en vigencia, aunque advierten que la posibilidad de utilizarlas en conjunto tendrá un plazo limitado.