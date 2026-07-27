Reforma laboral: las tres herramientas que ya pueden usar las pymes para reducir costos y por qué el tiempo para aprovecharlas es limitado
El RIFL, el RIMI y el Fondo de Asistencia Laboral ya tienen reglamentación o fecha de implementación. Un informe privado sostiene que su combinación puede reducir significativamente los costos laborales y fiscales de las empresas.
Resumen para apurados
- En Argentina, la Ley 27.802 activó tres herramientas para que pymes reduzcan costos laborales e impositivos, buscando incentivar el empleo formal desde este año.
- Los mecanismos RIFL, RIMI y FAL ofrecen rebajas patronales del 75%, ventajas impositivas y previsibilidad indemnizatoria para combatir una informalidad laboral superior al 44%.
- Las empresas tendrán un plazo acotado hasta 2027 para combinar estos beneficios, lo que impulsará la formalización de empleo y dará previsibilidad económica a futuro.
La Ley de Modernización Laboral 27.802 comenzó a desplegar sus principales instrumentos para incentivar el empleo registrado y aliviar la carga laboral y fiscal de las empresas. Según un informe elaborado por PMP Contabilidad & Consultoría, tres herramientas ya están disponibles o tienen fecha de entrada en vigencia, aunque advierten que la posibilidad de utilizarlas en conjunto tendrá un plazo limitado.
Se trata del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismos que buscan reducir contribuciones patronales, otorgar beneficios impositivos y dar mayor previsibilidad a los costos de indemnización.
Qué beneficios ofrece la reforma laboral a las pymes
El director de PMP Contabilidad & Consultoría, Juan Pablo Perojo, afirmó que el nuevo marco normativo mejora las condiciones para las empresas.
"El conjunto de nueva normativa hace que el contexto sea más favorable para las empresas, o menos desfavorable si la compañía se encuentra atravesando un momento difícil. Se recomienda incorporar las nuevas variables al flujo proyectado y tenerlas en cuenta en los procesos de decisión", explicó.
Según el especialista, uno de los principales objetivos de la reforma es reducir la incertidumbre que históricamente representó el costo laboral para las pequeñas y medianas empresas.
"Parte de la reforma busca traer previsibilidad a este costo sin aumentar el costo laboral de la compañía", sostuvo.
RIFL: reducción de hasta el 75% en las contribuciones patronales
El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) está vigente desde el 1 de mayo de 2026 y permanecerá abierto hasta el 30 de abril de 2027 para nuevas incorporaciones.
El programa permite reducir las contribuciones patronales a la seguridad social entre un 58% y un 75%, según el tamaño de la empresa. En lugar de las alícuotas habituales del 18% o 20,4%, las compañías podrán tributar una tasa del 5% durante 48 meses por cada nuevo trabajador incorporado.
Para acceder al beneficio, el empleado deberá cumplir alguno de estos requisitos:
Haber permanecido desempleado durante al menos seis meses.
No haber tenido empleo registrado al 10 de diciembre de 2025.
Haber sido monotributista.
Provenir del sector público.
El beneficio puede solicitarse desde el inicio de la relación laboral o incorporarse posteriormente, aunque el tiempo transcurrido descontará meses del plazo total de cuatro años.
RIMI: ventajas en Ganancias e IVA para quienes inviertan
El Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) apunta a estimular nuevas inversiones productivas mediante beneficios fiscales.
Entre los principales incentivos se destacan:
Amortización acelerada de bienes de capital en el Impuesto a las Ganancias.
Devolución anticipada del crédito fiscal del IVA.
Según una simulación realizada por PMP, una microempresa que invierta U$S 150.000 en maquinaria podría obtener un ahorro equivalente al 14% de la inversión en el Impuesto a las Ganancias durante los dos primeros ejercicios fiscales y recuperar el 78% del IVA en apenas cuatro meses.
Los montos mínimos para acceder al régimen son:
Microempresas: U$S 150.000.
Pequeñas empresas: U$S 600.000.
Medianas tramo 1: U$S 3,5 millones.
Medianas tramo 2: U$S 9 millones.
Quedan excluidos los activos financieros, carteras de inversión y bienes de cambio.
Fondo de Asistencia Laboral: comenzará a funcionar en noviembre
El tercer instrumento de la reforma es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya implementación fue fijada para el 1 de noviembre de 2026 mediante el Decreto 408/2026.
El sistema establece que las pymes deberán destinar mensualmente el 2,5% de su masa salarial a un fondo destinado exclusivamente al pago de indemnizaciones. En el caso de las grandes empresas, el aporte será del 1%.
Ese aporte será compensado con una reducción equivalente en las cargas patronales, por lo que, según el estudio, el costo laboral neto no aumentará.
El fondo será administrado por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), será inembargable, no tributará el Impuesto a las Ganancias y únicamente podrá utilizarse para afrontar indemnizaciones laborales.
Informalidad laboral: el problema que busca atacar la reforma
El informe privado sostiene que la reforma intenta responder al elevado nivel de empleo informal que registra la Argentina.
De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el 43% de los trabajadores se encontraba en la informalidad al cierre de 2025, porcentaje que aumentó hasta el 44,2% durante el primer trimestre de 2026.
Según el análisis, esto refleja que la recuperación económica aún no logró traducirse en un crecimiento sostenido del empleo registrado.
Por qué las empresas tienen poco tiempo para aprovechar los beneficios
Desde PMP remarcan que el principal desafío es el calendario de vigencia de cada herramienta.
El RIFL solo permitirá incorporar nuevos trabajadores con beneficios hasta el 30 de abril de 2027, mientras que el RIMI alcanza únicamente a las inversiones realizadas durante los primeros dos años de vigencia de la ley. A su vez, el FAL comenzará a operar recién en noviembre, una vez que se publiquen las normas complementarias necesarias.
Para las empresas que logren combinar los tres instrumentos, el estudio concluye que el ahorro en costos laborales y fiscales puede ser importante y mantenerse durante varios años. Sin embargo, advierte que la oportunidad para activar simultáneamente estos beneficios será acotada, por lo que recomienda analizar su implementación con anticipación.