“A nosotros nos interesa la persona”: qué hará el Ministerio de Educación tras el disparo en la escuela

Un día después de que un adolescente de 14 años ingresara con un arma a la escuela secundaria Congreso de Tucumán y efectuara un disparo dentro de un aula, la ministra de Educación, Susana Montaldo, llegó a la institución para reunirse con los equipos que trabajan en el establecimiento. El objetivo, explicó, es acompañar a la comunidad educativa y, especialmente, abordar la situación del estudiante y su familia.