Coudet se va de River: a qué hora se anunciaría su salida tras la eliminación en la Sudamericana

Resumen para apurados
- Eduardo Coudet dejará de ser DT de River este jueves en el Monumental y dará una conferencia a las 15 tras quedar eliminado ante Santa Fe en la Copa Sudamericana.
- La decisión se tomó de madrugada con la directiva luego de acumular malos resultados, perder el Superclásico, caer en el Apertura y ante la creciente protesta de los hinchas.
- Marcelo Escudero asumirá como interino frente a Banfield mientras la dirigencia busca un DT definitivo, con candidatos como Crespo, Aimar, Milito y Cocca en carpeta.
Eduardo Coudet dejará de ser el entrenador de River después de la eliminación ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El técnico ya había quedado en una situación límite por los malos resultados y la caída por penales terminó de sentenciar su ciclo.
La salida se anunciará este jueves después del entrenamiento vespertino, que se realizará en el Monumental. Según la información publicada por TyC Sports, Coudet brindará una conferencia de prensa a las 15 para comunicar oficialmente la decisión.
El entrenador pasó la madrugada reunido con integrantes de la dirigencia después de la eliminación. Allí se terminó de definir su salida y, durante la práctica, tendrá la posibilidad de despedirse de los futbolistas.
Quién se hará cargo de River
En principio, Marcelo Escudero asumirá como entrenador interino y tendrá la misión de preparar al equipo para el próximo partido ante Banfield. Será su tercera etapa al frente del plantel de manera provisoria.
Mientras tanto, la dirigencia comenzará a trabajar en la búsqueda del reemplazante definitivo. Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos están Hernán Crespo, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca.
La eliminación ante Independiente Santa Fe fue el último golpe de una serie de resultados negativos. River también perdió el Superclásico ante Boca, cayó en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, quedó eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi y llegó a acumular seis derrotas consecutivas en torneos de AFA.
El ciclo de Coudet, que comenzó en marzo, quedó así marcado por un fuerte deterioro en los últimos meses. Después de la eliminación, los hinchas volvieron a manifestarse en el Monumental y reclamaron cambios en el club, en una noche que terminó acelerando la salida del entrenador.