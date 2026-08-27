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Un hincha de River murió tras la eliminación en la Copa Sudamericana: sufrió un paro cardíaco en el Monumental

Los efectivos policiales que se encontraban en el lugar intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvarle la vida. Interviene la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez.

CONMOCIÓN. Los hinchas de River en las tribunas del Monumental durante una noche marcada por la eliminación en la Copa Sudamericana.
CONMOCIÓN. Los hinchas de River en las tribunas del Monumental durante una noche marcada por la eliminación en la Copa Sudamericana.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Un hincha de River Plate murió tras sufrir un paro cardíaco en el estadio Monumental, luego de la eliminación del equipo ante Santa Fe en la Copa Sudamericana.
  • El hombre se descompensó en el acceso a la tribuna San Martín tras la derrota por penales. La policía intentó reanimarlo sin éxito y la fiscalía investiga el hecho.
  • El suceso enlutó una jornada de fuerte crisis deportiva que derivó en protestas de hinchas en el hall del club para exigir la salida del entrenador Eduardo Coudet.
Resumen generado con IA

La noche de River en el Monumental terminó de la peor manera. Luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana, un hincha murió tras sufrir un paro cardíaco en uno de los accesos a la tribuna San Martín.

Según informó TN, el hombre se descompensó dentro del estadio y los efectivos policiales que se encontraban en el lugar intervinieron rápidamente para intentar reanimarlo. Sin embargo, las maniobras no tuvieron éxito y el hincha falleció.

El episodio ocurrió en medio de una jornada marcada por la tensión y la frustración de los hinchas de River. El equipo dirigido por Eduardo Coudet quedó eliminado después de empatar 1-1 ante Independiente Santa Fe y perder posteriormente en la definición por penales.

Por la muerte del hombre interviene la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez, a cargo del doctor Campagnoli, Secretaría del doctor Molinari. En el lugar se realizaron actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

La protesta de los hinchas de River tras la eliminación

Después de la derrota ante Independiente Santa Fe, un grupo de hinchas ingresó al hall principal del Monumental para manifestar su enojo y exigir cambios en el club. El reclamo estuvo acompañado por algunos momentos de tensión con empleados que intentaron impedir el ingreso.

Entre los pedidos de los simpatizantes apareció además el nombre de Ramón Díaz, a quien reclamaron como posible reemplazante de Coudet. La protesta se produjo minutos después de un nuevo golpe deportivo para River, que quedó afuera de la competencia internacional en su propio estadio.

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