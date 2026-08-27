Eclipse lunar: cuál es la provincia argentina que tendrá una vista privilegiada este jueves
El fenómeno astronómico podrá observarse a simple vista durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. Además, habrá una propuesta especial para disfrutar de la observación junto a especialistas.
Resumen para apurados
- Santa Fe tendrá una vista privilegiada del eclipse parcial de Luna entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, con actividades especiales en Rosario.
- El fenómeno astronómico se verá a simple vista en el país cuando la Tierra proyecte su sombra en la Luna. El Complejo Astronómico de Rosario abrirá con cielo despejado.
- El evento promoverá la divulgación científica regional al permitir la observación guiada y segura para el público en espacios alejados de la contaminación lumínica.
El eclipse parcial de Luna que ocurrirá entre la noche de este jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 tendrá un escenario especial en una provincia argentina. Santa Fe se prepara para vivir el fenómeno astronómico con una propuesta de observación nocturna en Rosario y un pronóstico que anticipa condiciones favorables para mirar el cielo.
El Complejo Astronómico Municipal de Rosario abrirá sus puertas especialmente para la ocasión. La actividad comenzará a las 23.30, con la presencia del equipo del Observatorio Astronómico, que acompañará al público durante la observación.
El eclipse podrá verse a simple vista desde toda la Argentina, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Sin embargo, Rosario tendrá además la posibilidad de disfrutarlo desde un espacio especialmente preparado para la observación astronómica.
Eclipse lunar: cómo se podrá ver desde Santa Fe
El fenómeno se producirá cuando la Luna atraviese parte del cono de sombra que proyecta la Tierra sobre el espacio. Al tratarse de un eclipse parcial, una parte del satélite natural quedará cubierta por la sombra terrestre.
El evento podrá observarse desde Sudamérica y otras regiones del continente americano, además de sectores de la Antártida y de los océanos Atlántico y Pacífico.
En Rosario, el panorama meteorológico previsto para la noche resulta alentador: se anticipa cielo mayormente despejado durante la franja horaria en la que tendrá lugar el fenómeno. Esto podría favorecer una buena experiencia de observación.
Además, no será necesario contar con instrumentos especiales. Los astrónomos recuerdan que mirar un eclipse lunar no representa ningún peligro para la vista, por lo que puede observarse directamente, sin filtros ni gafas especiales.
El lugar ideal para disfrutar del eclipse
Quienes quieran aprovechar al máximo el espectáculo astronómico deberán prestar atención a la iluminación del lugar elegido. Cuanto menor sea la contaminación lumínica, mayor será el contraste del cielo y más fácil resultará distinguir el fenómeno.
Por eso, las zonas rurales, parques, reservas, costaneras y espacios abiertos alejados de las luces intensas de las ciudades son buenas alternativas.
También se recomienda evitar las luces blancas durante la observación y darle unos minutos a la vista para adaptarse a la oscuridad. Los binoculares o telescopios pueden mejorar la experiencia, aunque no son imprescindibles.
Una propuesta especial en Rosario
El Complejo Astronómico Municipal ofrecerá una oportunidad diferente para seguir el eclipse en compañía de especialistas. La apertura de sus instalaciones a las 23.30 permitirá al público acercarse al Observatorio Astronómico y compartir la observación del cielo durante una noche especialmente dedicada al fenómeno.
Así, Santa Fe se convertirá en uno de los puntos destacados de la Argentina para disfrutar del eclipse lunar del 27 al 28 de agosto, con una actividad especial en Rosario y, según el pronóstico disponible, buenas condiciones para levantar la mirada hacia el cielo.