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Horóscopo: los cuatro signos que vivirán un giro inesperado con el eclipse lunar del 28 de agosto

El eclipse lunar del 28 de agosto llega con una fuerte energía de transformación y cierre de ciclos. Según la astrología, algunos signos deberán tomar decisiones importantes y replantear aspectos de su vida personal, laboral y familiar.

Horóscopo: los cuatro signos que vivirán un giro inesperado con el eclipse lunar del 28 de agosto
Horóscopo: los cuatro signos que vivirán un giro inesperado con el eclipse lunar del 28 de agosto Marca
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El eclipse lunar del 28 de agosto impulsará transformaciones y cierres de ciclos para Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario debido a la fuerte energía astral.
  • El fenómeno movilizará la revisión de prioridades, empujando a los signos a cortar vínculos desgastantes y reordenar sus metas personales, laborales o familiares.
  • Estas modificaciones marcarán una etapa de renovación que obligará a fijar límites y establecer nuevos rumbos para alcanzar mayor estabilidad y bienestar a largo plazo.
Resumen generado con IA

El eclipse lunar del 28 de agosto llega, según la astrología, con una energía asociada a revelaciones, cierres de ciclos y transformaciones profundas. El fenómeno podría movilizar especialmente algunos aspectos de la vida personal, laboral y familiar de cuatro signos del Zodíaco.

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Para quienes estén alcanzados por esta influencia, será un momento de revisar decisiones, dejar atrás situaciones que ya no aportan y establecer nuevas prioridades.

  • Piscis: una renovación personal

El período estará relacionado con la necesidad de establecer límites, cerrar vínculos que se volvieron desgastantes y concentrarse más en el bienestar propio. La transformación implicará dejar atrás determinadas situaciones para abrir espacio a nuevas prioridades.

  • Virgo: cambios en los vínculos

El desafío será abandonar dinámicas que generan desgaste y buscar vínculos más equilibrados. También será un momento para revisar cuánto se da por los demás y evitar que el sacrificio personal se convierta en una constante.

  • Géminis: un nuevo rumbo laboral

Las prioridades profesionales podrían modificarse porque los deseos actuales ya no coinciden con los de etapas anteriores. Frente a este escenario, redefinir el rumbo y establecer nuevos objetivos será fundamental para avanzar hacia una dirección que resulte más acorde con el presente.

  • Sagitario: transformaciones en el hogar

Entre las situaciones que podrían aparecer se encuentran mudanzas, reorganizaciones del espacio o el cierre de determinadas etapas con personas queridas. La clave estará en dejar de cargar con problemas ajenos y afrontar aquellas situaciones que fueron postergadas para alcanzar mayor tranquilidad.

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