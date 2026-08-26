SociedadActualidad

La Luna se teñirá de rojo: a qué hora será el eclipse lunar de agosto 2026

El cielo ofrecerá un espectacular eclipse lunar parcial durante la noche del 27 de agosto. La Luna podría adquirir una tonalidad rojiza o cobriza durante el máximo del fenómeno.

El cielo ofrecerá un espectacular eclipse lunar parcial durante la noche del 27 de agosto.
El cielo ofrecerá un espectacular eclipse lunar parcial durante la noche del 27 de agosto. Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un eclipse lunar parcial teñirá la Luna de rojo entre el 27 y 28 de agosto de 2026, siendo visible en toda América por la interposición de la Tierra ante el Sol.
  • El fenómeno cubrirá el 96,2% del satélite en la umbra terrestre y durará más de cinco horas, ocurriendo semanas después del eclipse solar previsto para el 12 de agosto.
  • Al ser el último eclipse del año y no requerir equipos especiales para su observación, permitirá que millones de personas en el continente sigan el evento astronómico.
Resumen generado con IA

La noche del 27 al 28 de agosto de 2026 tendrá como protagonista a uno de los últimos grandes eventos astronómicos del año: un eclipse lunar parcial que podrá observarse desde distintas partes del mundo.

El fenómeno llegará después del eclipse solar del 12 de agosto y será el último eclipse de 2026. Se tratará, además, de un eclipse lunar parcial particularmente profundo: según los datos de Time and Date, el 96,2% de la superficie de la Luna quedará dentro de la umbra terrestre.

Vino y velas: el ritual de eclipse lunar para atraer armonía y prosperidad

Vino y velas: el ritual de eclipse lunar para atraer armonía y prosperidad

Durante el momento de mayor intensidad, el satélite natural de la Tierra podría adquirir una tonalidad rojiza o cobriza, un efecto que recuerda al fenómeno conocido popularmente como “Luna de Sangre”.

A qué hora será el eclipse lunar de agosto 2026

El eclipse tendrá una duración total aproximada de cinco horas y 38 minutos, si se consideran todas sus fases. Sin embargo, las distintas etapas no tendrán la misma intensidad visual.

En Argentina y Brasil, el fenómeno comenzará durante la noche del 27 de agosto y continuará durante la madrugada del 28.

Estos son los horarios de cada etapa:

  • Inicio del eclipse penumbral: 22:23 del 27 de agosto.
  • Comienzo de la fase parcial: 23:33 del 27 de agosto.
  • Máximo del eclipse: 01:12 del 28 de agosto.
  • Final de la fase parcial: 02:52 del 28 de agosto.
  • Final del eclipse penumbral: 04:01 del 28 de agosto.

A las 23:33 comenzará la fase parcial, cuando la Luna empiece a ingresar en la umbra terrestre. A medida que avance, una parte del disco lunar quedará notablemente oscurecida, generando el efecto visual de un “mordisco” sobre la Luna.

El máximo del eclipse será a la 01:12 del 28 de agosto en Argentina, momento en el que el satélite estará dentro de la umbra terrestre y podría adquirir el característico tono rojizo o cobrizo. La fase parcial finalizará a las 02:52, mientras que el eclipse completo terminará a las 04:01, cuando la Luna abandone definitivamente la penumbra terrestre.

Dónde se podrá ver el eclipse lunar

El eclipse será especialmente favorable para la observación en América del Sur y América del Norte, donde se podrá seguir el fenómeno prácticamente de principio a fin, ya que la Luna permanecerá sobre el horizonte durante todo el evento.

En Europa y África, el eclipse podrá observarse durante las primeras horas del 28 de agosto y antes del amanecer. Sin embargo, en esas regiones la Luna se ocultará por el horizonte antes de que finalicen todas las etapas. En algunas zonas de Asia occidental, la visibilidad será parcial y dependerá de la ubicación exacta del observador.

Por sus características, el eclipse completo podrá ser contemplado desde una zona donde viven alrededor de 987.000 personas, equivalente al 12,16% de la población mundial, según los datos citados de Time and Date.

Para observarlo no será necesario utilizar equipamiento especial. La fase parcial, especialmente cerca del máximo, será la etapa más llamativa para quienes quieran disfrutar del último eclipse del año.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000
2

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura
3

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura
4

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

Sanatorio del Sur: vanguardia médica, tecnología de precisión y compromiso integral
5

Sanatorio del Sur: vanguardia médica, tecnología de precisión y compromiso integral

Ranking notas premium
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
2

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA
4

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
5

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Más Noticias
Tini Stoessel habría auditado a su papá y hay una cifra millonaria en disputa

Tini Stoessel habría auditado a su papá y hay una cifra millonaria en disputa

Cartas de lectores: el alfajor y el fin del mundo

Cartas de lectores: el alfajor y el fin del mundo

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Cinco ejercicios para ganar masa muscular sin máquinas y hacer en casa

Cinco ejercicios para ganar masa muscular sin máquinas y hacer en casa

Cómo hacer bizcochuelo marmolado saludable: la receta sin gluten y sin azúcar para evitar picos de glucosa

Cómo hacer bizcochuelo marmolado saludable: la receta sin gluten y sin azúcar para evitar picos de glucosa

Terremotos en Sudamérica en 2026: la ONU advierte dónde podría ocurrir el próximo gran sismo

Terremotos en Sudamérica en 2026: la ONU advierte dónde podría ocurrir el próximo gran sismo

Comentarios