La Luna se teñirá de rojo: a qué hora será el eclipse lunar de agosto 2026

Resumen para apurados
- Un eclipse lunar parcial teñirá la Luna de rojo entre el 27 y 28 de agosto de 2026, siendo visible en toda América por la interposición de la Tierra ante el Sol.
- El fenómeno cubrirá el 96,2% del satélite en la umbra terrestre y durará más de cinco horas, ocurriendo semanas después del eclipse solar previsto para el 12 de agosto.
- Al ser el último eclipse del año y no requerir equipos especiales para su observación, permitirá que millones de personas en el continente sigan el evento astronómico.
La noche del 27 al 28 de agosto de 2026 tendrá como protagonista a uno de los últimos grandes eventos astronómicos del año: un eclipse lunar parcial que podrá observarse desde distintas partes del mundo.
El fenómeno llegará después del eclipse solar del 12 de agosto y será el último eclipse de 2026. Se tratará, además, de un eclipse lunar parcial particularmente profundo: según los datos de Time and Date, el 96,2% de la superficie de la Luna quedará dentro de la umbra terrestre.
Durante el momento de mayor intensidad, el satélite natural de la Tierra podría adquirir una tonalidad rojiza o cobriza, un efecto que recuerda al fenómeno conocido popularmente como “Luna de Sangre”.
A qué hora será el eclipse lunar de agosto 2026
El eclipse tendrá una duración total aproximada de cinco horas y 38 minutos, si se consideran todas sus fases. Sin embargo, las distintas etapas no tendrán la misma intensidad visual.
En Argentina y Brasil, el fenómeno comenzará durante la noche del 27 de agosto y continuará durante la madrugada del 28.
Estos son los horarios de cada etapa:
- Inicio del eclipse penumbral: 22:23 del 27 de agosto.
- Comienzo de la fase parcial: 23:33 del 27 de agosto.
- Máximo del eclipse: 01:12 del 28 de agosto.
- Final de la fase parcial: 02:52 del 28 de agosto.
- Final del eclipse penumbral: 04:01 del 28 de agosto.
A las 23:33 comenzará la fase parcial, cuando la Luna empiece a ingresar en la umbra terrestre. A medida que avance, una parte del disco lunar quedará notablemente oscurecida, generando el efecto visual de un “mordisco” sobre la Luna.
El máximo del eclipse será a la 01:12 del 28 de agosto en Argentina, momento en el que el satélite estará dentro de la umbra terrestre y podría adquirir el característico tono rojizo o cobrizo. La fase parcial finalizará a las 02:52, mientras que el eclipse completo terminará a las 04:01, cuando la Luna abandone definitivamente la penumbra terrestre.
Dónde se podrá ver el eclipse lunar
El eclipse será especialmente favorable para la observación en América del Sur y América del Norte, donde se podrá seguir el fenómeno prácticamente de principio a fin, ya que la Luna permanecerá sobre el horizonte durante todo el evento.
En Europa y África, el eclipse podrá observarse durante las primeras horas del 28 de agosto y antes del amanecer. Sin embargo, en esas regiones la Luna se ocultará por el horizonte antes de que finalicen todas las etapas. En algunas zonas de Asia occidental, la visibilidad será parcial y dependerá de la ubicación exacta del observador.
Por sus características, el eclipse completo podrá ser contemplado desde una zona donde viven alrededor de 987.000 personas, equivalente al 12,16% de la población mundial, según los datos citados de Time and Date.
Para observarlo no será necesario utilizar equipamiento especial. La fase parcial, especialmente cerca del máximo, será la etapa más llamativa para quienes quieran disfrutar del último eclipse del año.