Eclipse de Luna: a qué hora se verá el punto máximo en Argentina

Cecilia Scalia, astrónoma de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de esa institución, habló con el diario La Nación y explicó las claves para disfrutar del fenómeno, además de despejar algunas dudas y supersticiones que suelen aparecer alrededor de los eclipses.