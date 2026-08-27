El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal

“Inocencia Fiscal II es otro ejemplo de lo que este gobierno desesperadamente necesita, viene necesitando dólares permanentemente y los consigue a través de los distintos blanqueos, distintos cambios en el sistema de registro, por supuesto en el endeudamiento tanto a organismos internacionales como a la banca privada. Lo cierto es que nuestras economías regionales hoy encuentran una enorme dificultad para aumentar sus exportaciones y por lo tanto para aumentar la restricción externa, o sea la llegada de dólares a la Argentina que siempre es un problema en un sistema bimonetario como el argentino”, dijo. Y agregó: “¿Cuál es el objetivo de esta ley? Que los que no sacaron los dólares de abajo del colchón, puedan ponerlos de vuelta en el circuito formal sin que nadie investigue de dónde viene”.