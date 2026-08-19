Paro docente en la UNT por salarios y más fondos

Resumen para apurados
- Docentes de la UNT iniciaron esta semana un paro de cinco días en Tucumán en reclamo de aumentos salariales y más fondos universitarios.
- La medida del gremio Adiunt responde a la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y al deterioro en el financiamiento de insumos, ciencia e infraestructura.
- El conflicto afecta el inicio del cuatrimestre y podría derivar en un plan de lucha más extenso si no se reactivan las paritarias ni se amplían las partidas.
Docentes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llevan adelante una semana de paro en reclamo de una recomposición salarial y de mayores recursos para las universidades públicas.
La medida de fuerza se desarrolla en el inicio del segundo cuatrimestre, que comenzó esta semana. En ese contexto, el gremio docente Adiunt convocó a una concentración frente al Rectorado de la UNT para visibilizar sus reclamos. “Estamos hartos de que el gobierno de (Javier) Milei no cumpla la ley”, sostuvo a LA GACETA Ariel Osatinsky, referente de Adiunt, al cuestionar la situación salarial y presupuestaria de las universidades.
El dirigente aseguró que los docentes universitarios atraviesan una situación económica crítica. Según planteó, un trabajador del sector percibe alrededor de $1 millón, mientras que la línea de pobreza se ubica en torno de $1,5 millones. “¿Quién vive con un millón de pesos?”, preguntó Osatinsky, y vinculó esa pérdida del poder adquisitivo con el crecimiento de la precarización laboral y la pobreza.
Para el referente gremial, el reclamo excede la discusión salarial. “No puede ser que acá solamente aumenten los negociados de Caputo y sus amigos y no los salarios del conjunto de los trabajadores de la Argentina”, cuestionó.
Osatinsky también apuntó contra el financiamiento del sistema científico. Advirtió que, mientras el Gobierno nacional habla de desarrollo y de futuro, el sistema científico recibe recursos que considera insuficientes. “No se puede pensar en el futuro y en un desarrollo si golpean de esa manera al sistema científico”.
Otros reclamos
A la falta de actualización salarial, Osatinsky agregó otros problemas que afectan el funcionamiento cotidiano de las universidades. Mencionó dificultades para financiar giras de estudio, campamentos y salidas de campo, además de carencias de recursos y equipamiento en talleres, laboratorios y aulas.
También denunció incumplimientos del convenio colectivo de trabajo docente, especialmente en cuestiones relacionadas con la carrera docente, promociones, ascensos y evaluaciones.
A nivel local, el referente de Adiunt señaló además que existen temas que deberían resolverse en la paritaria docente de la UNT, pero que permanecen paralizados ante la falta de autoridades definitivas que puedan convocar a esa instancia.
Frente a las críticas que generan las medidas de fuerza por su impacto en el calendario académico, Osatinsky defendió el paro: “Nosotros creemos que hay que sostener y defender la educación pública y gratuita, porque es un derecho”.