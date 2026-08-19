Paro docente en la UNT por salarios y más fondos

La medida de fuerza se desarrolla en el inicio del segundo cuatrimestre, que comenzó esta semana. En ese contexto, el gremio docente Adiunt convocó a una concentración frente al Rectorado de la UNT para visibilizar sus reclamos. “Estamos hartos de que el gobierno de (Javier) Milei no cumpla la ley”, sostuvo a LA GACETA Ariel Osatinsky, referente de Adiunt, al cuestionar la situación salarial y presupuestaria de las universidades.