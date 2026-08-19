Política

Paro docente en la UNT por salarios y más fondos

Adiunt realizó una concentración en reclamo de mejores condiciones laborales. La medida de fuerza se extenderá durante cinco días.

APOYO. Adiunt adhiere a la protesta organizada por la Conadu Histórica.
APOYO. Adiunt adhiere a la protesta organizada por la Conadu Histórica. ARCHIVO
Hace 23 Hs

Resumen para apurados

  • Docentes de la UNT iniciaron esta semana un paro de cinco días en Tucumán en reclamo de aumentos salariales y más fondos universitarios.
  • La medida del gremio Adiunt responde a la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y al deterioro en el financiamiento de insumos, ciencia e infraestructura.
  • El conflicto afecta el inicio del cuatrimestre y podría derivar en un plan de lucha más extenso si no se reactivan las paritarias ni se amplían las partidas.
Resumen generado con IA

Docentes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llevan adelante una semana de paro en reclamo de una recomposición salarial y de mayores recursos para las universidades públicas.

Adiunt denunció una "provocación" del Gobierno por el comunicado sobre la huelga

Adiunt denunció una provocación del Gobierno por el comunicado sobre la huelga

La medida de fuerza se desarrolla en el inicio del segundo cuatrimestre, que comenzó esta semana. En ese contexto, el gremio docente Adiunt convocó a una concentración frente al Rectorado de la UNT para visibilizar sus reclamos. “Estamos hartos de que el gobierno de (Javier) Milei no cumpla la ley”, sostuvo a LA GACETA Ariel Osatinsky, referente de Adiunt, al cuestionar la situación salarial y presupuestaria de las universidades.

Financiamiento universitario: Adiunt pide iniciar un plan de lucha hasta que el Gobierno cumpla con la ley

Financiamiento universitario: Adiunt pide iniciar un plan de lucha hasta que el Gobierno cumpla con la ley

El dirigente aseguró que los docentes universitarios atraviesan una situación económica crítica. Según planteó, un trabajador del sector percibe alrededor de $1 millón, mientras que la línea de pobreza se ubica en torno de $1,5 millones. “¿Quién vive con un millón de pesos?”, preguntó Osatinsky, y vinculó esa pérdida del poder adquisitivo con el crecimiento de la precarización laboral y la pobreza.

UNT: Adiunt rechazó el acuerdo con el Gobierno y ratificó el paro

UNT: Adiunt rechazó el acuerdo con el Gobierno y ratificó el paro

Para el referente gremial, el reclamo excede la discusión salarial. “No puede ser que acá solamente aumenten los negociados de Caputo y sus amigos y no los salarios del conjunto de los trabajadores de la Argentina”, cuestionó.

Osatinsky también apuntó contra el financiamiento del sistema científico. Advirtió que, mientras el Gobierno nacional habla de desarrollo y de futuro, el sistema científico recibe recursos que considera insuficientes. “No se puede pensar en el futuro y en un desarrollo si golpean de esa manera al sistema científico”.

Otros reclamos

A la falta de actualización salarial, Osatinsky agregó otros problemas que afectan el funcionamiento cotidiano de las universidades. Mencionó dificultades para financiar giras de estudio, campamentos y salidas de campo, además de carencias de recursos y equipamiento en talleres, laboratorios y aulas.

También denunció incumplimientos del convenio colectivo de trabajo docente, especialmente en cuestiones relacionadas con la carrera docente, promociones, ascensos y evaluaciones.

A nivel local, el referente de Adiunt señaló además que existen temas que deberían resolverse en la paritaria docente de la UNT, pero que permanecen paralizados ante la falta de autoridades definitivas que puedan convocar a esa instancia.

Frente a las críticas que generan las medidas de fuerza por su impacto en el calendario académico, Osatinsky defendió el paro: “Nosotros creemos que hay que sostener y defender la educación pública y gratuita, porque es un derecho”.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adiunt denunció una provocación del Gobierno por el comunicado sobre la huelga

Adiunt denunció una "provocación" del Gobierno por el comunicado sobre la huelga

Financiamiento universitario: Adiunt pide iniciar un plan de lucha hasta que el Gobierno cumpla con la ley

Financiamiento universitario: Adiunt pide iniciar un plan de lucha hasta que el Gobierno cumpla con la ley

UNT: Adiunt rechazó el acuerdo con el Gobierno y ratificó el paro

UNT: Adiunt rechazó el acuerdo con el Gobierno y ratificó el paro

Lo más popular
Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales
1

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado
2

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
3

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad
4

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur
5

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
2

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
3

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
4

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros
5

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros

Más Noticias
UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Villarruel profundizó la interna: usó el escándalo de Cerimedo para golpear a Karina Milei

Villarruel profundizó la interna: usó el escándalo de Cerimedo para golpear a Karina Milei

Causa Andis: Marcela Pagano pidió que la mujer baleada en Bolivia declare sobre el origen de los audios

Causa Andis: Marcela Pagano pidió que la mujer baleada en Bolivia declare sobre el origen de los audios

Cruces por la Zona Cálida: Martín Viola desafió a Yedlin a dejar las chicanas y a poner la cara

Cruces por la "Zona Cálida": Martín Viola desafió a Yedlin a dejar las chicanas y a "poner la cara"

Tarifas y subsidios: Yedlin cruzó a Jaldo por el apoyo al recorte en la “Zona Fría” a cambio de la “Zona Cálida”

Tarifas y subsidios: Yedlin cruzó a Jaldo por el apoyo al recorte en la “Zona Fría” a cambio de la “Zona Cálida”

Nadia Beller sospecha que Cerimedo contrató sicarios para asesinarla en Bolivia

Nadia Beller sospecha que Cerimedo contrató sicarios para asesinarla en Bolivia

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

Comentarios