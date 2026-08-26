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Dólar mayorista: en alza y arriba de $ 1.500

El movimiento fue relevante porque se dio pese a la intervención oficial

Dólar mayorista: en alza y arriba de $ 1.500
26 Agosto 2026

El dólar mayorista no encuentra techo y volvió a subir por quinta vez en seis ruedas, pese a la intervención oficial. Además, se consolidó por encima de la barrera de los $1.500, un nivel que durante las últimas semanas había funcionado como una referencia informal para el mercado y que el Gobierno venía intentando sostener mediante una combinación de intervención cambiaria, venta de cobertura y administración de la liquidez.

La divisa oficial subió $0,50 y cerró a $1.511,50, y marcó un nuevo récord nominal. De esa manera, se ubicó a 23,92% del techo de la banda, que hoy es de $1.873,08.

Dólar hoy: el mayorista marcó un nuevo máximo nominal y el "blue" retrocedió levemente

Dólar hoy: el mayorista marcó un nuevo máximo nominal y el blue retrocedió levemente

Más que por la magnitud del avance diario, el movimiento fue relevante porque se dio pese a la intervención oficial y la divisa se consolidó por encima del nivel que los operadores identificaban como un techo de corto plazo.

Durante las últimas semanas, el mercado había detectado distintas señales de intervención oficial para evitar que el mayorista superara esa zona. Entre ellas, ventas de contratos de dólar futuro, colocación de bonos dólar linked y una menor participación compradora del Banco Central en el mercado de cambios.

El dólar mayorista superó los $ 1.500 por primera vez

El dólar mayorista superó los $ 1.500 por primera vez

La ruptura de los $1.500 fue interpretada por analistas y operadores como una señal de que el equipo económico decidió flexibilizar ese límite informal, luego de que la estrategia de contención comenzara a tener un costo creciente sobre las tasas de interés en pesos.

Los financieros

De todas maneras, para los otros tipos de cambio que cotizan en el mercado ese límite se superó hace tiempo. Este martes, el dólar oficial minorista que se vendió a $1.530 en el Banco Nación, y el blue se mantuvo en $1.565, según relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city porteña.

Dólar: cuál es el precio más alto que prevén bancos y consultoras para fin de año

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Mientras, en el sector de los dólares financieros, el dólar MEP opera estable en los $1.538,38 y el CCL cede 0,2% hasta los $1.597,61.

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