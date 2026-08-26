Dólar mayorista: en alza y arriba de $ 1.500

El dólar mayorista no encuentra techo y volvió a subir por quinta vez en seis ruedas, pese a la intervención oficial. Además, se consolidó por encima de la barrera de los $1.500, un nivel que durante las últimas semanas había funcionado como una referencia informal para el mercado y que el Gobierno venía intentando sostener mediante una combinación de intervención cambiaria, venta de cobertura y administración de la liquidez.