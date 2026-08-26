Independiente Rivadavia venció a Aldosivi y será rival de Atlético en la Copa Argentina

Resumen para apurados
- Independiente Rivadavia venció 2-0 a Aldosivi en el estadio Florencio Sola y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se medirá ante Atlético Tucumán.
- Con goles de Gonzalo Ríos y José Florentín, la Lepra resolvió el cruce tras haber dejado en el camino previamente a Estudiantes de Caseros y Tigre en fases anteriores.
- El conjunto mendocino buscará el pase a semifinales frente al Decano, en una llave clave para las aspiraciones de ambos clubes de conseguir un título federal.
Independiente Rivadavia será el próximo obstáculo de Atlético en la Copa Argentina. La “Lepra” derrotó 2-0 a Aldosivi, en el estadio Florencio Sola, consiguió el boleto a los cuartos de final y quedó emparejado con el “Decano”, que había asegurado su lugar entre los ocho mejores del torneo.
El equipo dirigido por Alfredo Berti necesitó apenas 17 minutos para romper el cero. Matías Fernández encontró espacio para enviar la pelota al área y Gonzalo Ríos apareció sin marca para conectar de cabeza y vencer a Lucas Acosta. El 1-0 le permitió a la “Lepra” manejar el partido con mayor tranquilidad ante un Aldosivi que tuvo dificultades para generar situaciones claras.
En el complemento, Israel Damonte movió rápidamente el banco. Lucas Castro y Alan Sosa ingresaron desde el arranque y, posteriormente, aparecieron Martín García, Nicolás Gaitán y Andrés Chávez. El “Tiburón” adelantó sus líneas en busca del empate, aunque Independiente Rivadavia consiguió sostener la diferencia y también encontró espacios para lastimar de contraataque.
Maximiliano Salas tuvo una buena oportunidad para ampliar la ventaja a los 19 minutos, pero su remate salió desviado. El partido permaneció abierto hasta los instantes finales. Incluso, ya en tiempo de descuento, Gaitán tuvo una posibilidad para Aldosivi, aunque su disparo terminó bloqueado por Sheyko Studer.
La sentencia llegó a los 49 minutos. José Florentín apareció para marcar el 2-0 y terminar definitivamente con las aspiraciones del conjunto marplatense. Así, Independiente Rivadavia avanzó a los cuartos de final y mantuvo vivo su camino en una competencia que ahora lo cruzará con Atlético.
El “Decano”, de esta manera, ya conoce al rival que deberá superar para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. Será Independiente Rivadavia, un equipo que mostró efectividad para golpear en los momentos indicados y solidez para defender la ventaja frente a Aldosivi.
La “Lepra” llegó a dicha instancia tras dejar en el camino a Estudiantes de Caseros (32avos de final) y Tigre (16avos de final). Por su parte, el “Tiburón eliminó a San Miguel (32avos de final) y River (16avos de final). El ganador de esta fase se medirá en los cuartos de final con Atlético, equipo que dejó en el camin