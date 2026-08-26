DeportesFútbol

Independiente Rivadavia venció a Aldosivi y será rival de Atlético en la Copa Argentina

La “Lepra” se impuso 2-0 en Banfield y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al “Decano” por un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Gonzalo Ríos hizo el primer gol de la Lepra.
Gonzalo Ríos hizo el primer gol de la "Lepra".
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Independiente Rivadavia venció 2-0 a Aldosivi en el estadio Florencio Sola y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se medirá ante Atlético Tucumán.
  • Con goles de Gonzalo Ríos y José Florentín, la Lepra resolvió el cruce tras haber dejado en el camino previamente a Estudiantes de Caseros y Tigre en fases anteriores.
  • El conjunto mendocino buscará el pase a semifinales frente al Decano, en una llave clave para las aspiraciones de ambos clubes de conseguir un título federal.
Resumen generado con IA

Independiente Rivadavia será el próximo obstáculo de Atlético en la Copa Argentina. La “Lepra” derrotó 2-0 a Aldosivi, en el estadio Florencio Sola, consiguió el boleto a los cuartos de final y quedó emparejado con el “Decano”, que había asegurado su lugar entre los ocho mejores del torneo.

El equipo dirigido por Alfredo Berti necesitó apenas 17 minutos para romper el cero. Matías Fernández encontró espacio para enviar la pelota al área y Gonzalo Ríos apareció sin marca para conectar de cabeza y vencer a Lucas Acosta. El 1-0 le permitió a la “Lepra” manejar el partido con mayor tranquilidad ante un Aldosivi que tuvo dificultades para generar situaciones claras.

En el complemento, Israel Damonte movió rápidamente el banco. Lucas Castro y Alan Sosa ingresaron desde el arranque y, posteriormente, aparecieron Martín García, Nicolás Gaitán y Andrés Chávez. El “Tiburón” adelantó sus líneas en busca del empate, aunque Independiente Rivadavia consiguió sostener la diferencia y también encontró espacios para lastimar de contraataque.

Maximiliano Salas tuvo una buena oportunidad para ampliar la ventaja a los 19 minutos, pero su remate salió desviado. El partido permaneció abierto hasta los instantes finales. Incluso, ya en tiempo de descuento, Gaitán tuvo una posibilidad para Aldosivi, aunque su disparo terminó bloqueado por Sheyko Studer.

La sentencia llegó a los 49 minutos. José Florentín apareció para marcar el 2-0 y terminar definitivamente con las aspiraciones del conjunto marplatense. Así, Independiente Rivadavia avanzó a los cuartos de final y mantuvo vivo su camino en una competencia que ahora lo cruzará con Atlético.

El “Decano”, de esta manera, ya conoce al rival que deberá superar para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. Será Independiente Rivadavia, un equipo que mostró efectividad para golpear en los momentos indicados y solidez para defender la ventaja frente a Aldosivi.

La “Lepra” llegó a dicha instancia tras dejar en el camino a Estudiantes de Caseros (32avos de final) y Tigre (16avos de final). Por su parte, el “Tiburón eliminó a San Miguel (32avos de final) y River (16avos de final). El ganador de esta fase se medirá en los cuartos de final con Atlético, equipo que dejó en el camin

Temas Club Atlético IndependienteClub Estudiantes de La PlataCopa ArgentinaClub Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaClub Atlético Estudiantes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Concepción FC impugnó la final ante Graneros y pidió la nulidad del partido por presuntas irregularidades

Concepción FC impugnó la final ante Graneros y pidió la nulidad del partido por presuntas irregularidades

Julián Álvarez, en el centro del mercado: Barcelona y Arsenal presionan al Atlético de Madrid

Julián Álvarez, en el centro del mercado: Barcelona y Arsenal presionan al Atlético de Madrid

Liga Tucumana: Almirante Brown y Ateneo Parroquial Alderetes definen el título de Reserva

Liga Tucumana: Almirante Brown y Ateneo Parroquial Alderetes definen el título de Reserva

Es tucumano, brilló en el clásico de Avellaneda y tendrá su primera experiencia internacional

Es tucumano, brilló en el clásico de Avellaneda y tendrá su primera experiencia internacional

Liga Tucumana: Almirante Brown se consagró campeón del Apertura de Reserva

Liga Tucumana: Almirante Brown se consagró campeón del Apertura de Reserva

Lo más popular
Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos
1

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000
2

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán
3

Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
4

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios
5

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios

Ranking notas premium
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
2

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
4

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Piden nuevos informes sobre la situación de el sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI
5

Piden nuevos informes sobre la situación de el sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

Más Noticias
Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán

Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán

Desde Europa vienen por Kevin Ortiz: la oferta del Ludogorets y la postura de Atlético Tucumán

Desde Europa vienen por Kevin Ortiz: la oferta del Ludogorets y la postura de Atlético Tucumán

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

El cruce al aire entre Diego Latorre y el Chavo Fucks por Julián Álvarez: Desprecio a los tipos que piensan como vos

El cruce al aire entre Diego Latorre y el "Chavo" Fucks por Julián Álvarez: "Desprecio a los tipos que piensan como vos"

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Comentarios