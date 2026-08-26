Independiente Rivadavia venció a Aldosivi y será rival de Atlético en la Copa Argentina

La “Lepra” llegó a dicha instancia tras dejar en el camino a Estudiantes de Caseros (32avos de final) y Tigre (16avos de final). Por su parte, el “Tiburón eliminó a San Miguel (32avos de final) y River (16avos de final). El ganador de esta fase se medirá en los cuartos de final con Atlético, equipo que dejó en el camin