Atlético Tucumán venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán enfrenta desde las 14.45 a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Antonio Candini, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Julio César Falcioni intentará aprovechar el envión del 4-0 conseguido ante Independiente y sumar tres puntos fuera de casa. El partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Atlético Tucumán será televisado en vivo por ESPN Premium.