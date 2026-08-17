Atlético Tucumán venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto

Finalizó el partido
Atlético ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto con gol de Clever Ferreira.
43' ST: Roja a Ignacio Galván
El defensor recibió una doble amonestación y fue expulsado.
36' ST: Gol de Atlético
Ferreira anotó el 1-0 para el "Decano".
35' ST: Un partido sin ocasiones de peligro
Atlético no puede llegar con claridad a los metros finales, mientras que Estudiantes de Río Cuarto tampoco puede lastimar por inconsistencias en su juego.
Arrancó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
45' PT: Remate de Estudiantes de Río Cuarto
Romero lanzó un disparo de media distancia.
42' PT: Cabezazo de Clever Ferreira
El defensor lanzó un remate que fue controlado por el arquero de Estudiantes de Río Cuarto.
18' PT: Cabezazo de Moreno
El colombiano ganó en las alturas y lanzó un remate que pasó cerca de uno de los palos de Ingolotti.
12' PT: Atlético domina el juego, pero no puede profundizar
El "Decano" busca de manera insistente quebrar la defensa del "León del Imperio", pero todavía no llegó con claridad.
Arrancó el partido en Río Cuarto
El "11" de Estudiantes de Río Cuarto
Así es el "11" del "Decano"
Ingolotti; Di Plácido, Ferreira, Vallejo, Galván; Tesuri, Vega, Godoy, Nicola; Laméndola y Brondo.
La entrada en calor del "Decano"
Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán enfrenta desde las 14.45 a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Antonio Candini, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Julio César Falcioni intentará aprovechar el envión del 4-0 conseguido ante Independiente y sumar tres puntos fuera de casa. El partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Atlético Tucumán será televisado en vivo por ESPN Premium.