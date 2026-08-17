Deportes

Atlético Tucumán venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto

La salida al campo de juego de los equipos.
La salida al campo de juego de los equipos.

Clever Ferreira anotó el tanto para el "Decano".

Hace 4 Hs
16:37 hs

Finalizó el partido

Atlético ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto con gol de Clever Ferreira.

16:31 hs

43' ST: Roja a Ignacio Galván

El defensor recibió una doble amonestación y fue expulsado.

16:23 hs

36' ST: Gol de Atlético

Ferreira anotó el 1-0 para el "Decano".

16:22 hs

35' ST: Un partido sin ocasiones de peligro

Atlético no puede llegar con claridad a los metros finales, mientras que Estudiantes de Río Cuarto tampoco puede lastimar por inconsistencias en su juego.

15:47 hs

Arrancó el segundo tiempo

15:30 hs

Finalizó el primer tiempo

15:30 hs

45' PT: Remate de Estudiantes de Río Cuarto

Romero lanzó un disparo de media distancia.

15:28 hs

42' PT: Cabezazo de Clever Ferreira

El defensor lanzó un remate que fue controlado por el arquero de Estudiantes de Río Cuarto.

15:04 hs

18' PT: Cabezazo de Moreno

El colombiano ganó en las alturas y lanzó un remate que pasó cerca de uno de los palos de Ingolotti.

14:57 hs

12' PT: Atlético domina el juego, pero no puede profundizar

El "Decano" busca de manera insistente quebrar la defensa del "León del Imperio", pero todavía no llegó con claridad.

14:44 hs

Arrancó el partido en Río Cuarto

14:33 hs

El "11" de Estudiantes de Río Cuarto

El 11 de Estudiantes de Río Cuarto
14:24 hs

Así es el "11" del "Decano"

Ingolotti; Di Plácido, Ferreira, Vallejo, Galván; Tesuri, Vega, Godoy, Nicola; Laméndola y Brondo.

14:10 hs

La entrada en calor del "Decano"

La entrada en calor del Decano

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán enfrenta desde las 14.45 a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Antonio Candini, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Julio César Falcioni intentará aprovechar el envión del 4-0 conseguido ante Independiente y sumar tres puntos fuera de casa. El partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Atlético Tucumán será televisado en vivo por ESPN Premium.

Temas Julio César FalcioniJuan Román RiquelmeCopa ArgentinaEstudiantes de Río CuartoClub Atlético Tucumántorneo Clausura
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
El DT de Graneros rompió el silencio tras los incidentes en la final: “Hay que probar las cosas que se dicen”

El DT de Graneros rompió el silencio tras los incidentes en la final: “Hay que probar las cosas que se dicen”

Girvau dijo que los incidentes se originaron por una pelea entre los jugadores

Girvau dijo que los incidentes se originaron por una pelea entre los jugadores

“Acá tiene que ganar Graneros”: la acusación que lanzó un legislador contra el árbitro de la final de la Liga Tucumana

“Acá tiene que ganar Graneros”: la acusación que lanzó un legislador contra el árbitro de la final de la Liga Tucumana

Diego Simeone fue tajante sobre la posible salida de Julián Álvarez de Atlético de Madrid

Diego Simeone fue tajante sobre la posible salida de Julián Álvarez de Atlético de Madrid

Agenda de TV del martes: a qué hora juegan Recoleta-Boca Juniors por la Sudamericana y Católica-Estudiantes por la Libertadores

Agenda de TV del martes: a qué hora juegan Recoleta-Boca Juniors por la Sudamericana y Católica-Estudiantes por la Libertadores

El vestuario de Atlético Tucumán volvió a sonreír: “Queremos ir por más”

El vestuario de Atlético Tucumán volvió a sonreír: “Queremos ir por más”

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Comentarios