EspectáculosFamosos

Alejandro Stoessel, el papá de Tini, recibió el alta médica tras dos días internado

El papá de la cantante había ingresado a la clínica el pasado debido a un dolor agudo en el pecho.

Dieron de alta al papá de Tini Stoessel.
Dieron de alta al papá de Tini Stoessel. Caras
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Alejandro Stoessel fue dado de alta este jueves del Sanatorio La Trinidad de San Isidro tras permanecer dos días internado por un fuerte dolor de pecho.
  • El productor ingresó el martes para someterse a estudios médicos preventivos, en un marco de antecedentes por problemas vasculares y plaquetarios preexistentes.
  • Stoessel continuará la recuperación en su domicilio y, aunque no reviste gravedad extrema, deberá extremar cuidados médicos sobre su salud cardiovascular.
Resumen generado con IA

¡Buenas noticias para Tini Stoessel! Su padre, el productor Alejandro Stoessel, fue dado de alta este jueves luego de permanecer dos días internado en observación en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro.

El papá de la cantante había ingresado a la clínica el martes a las 17 debido a un dolor agudo en el pecho. Ante esta situación, los médicos le realizaron una batería de estudios y resolvieron dejarlo internado en observación.

Según informó el portal TN Show, Stoessel recibió el alta médica durante el mediodía y continúa con su recuperación en su casa. Al igual que desde el momento de su ingreso, no se difundió un parte médico oficial.

La reacción de Tini Stoessel tras la internación de su papá

Ayer, durante la emisión de Sálvese quien pueda, por América, Yanina Latorre contó detalles sobre la reacción de Tini al enterarse de que su padre estaba internado. “Está preocupada por el padre. Habló con el padre”, afirmó la conductora. Además, aclaró que el distanciamiento entre la cantante y el productor responde a motivos laborales.

Latorre también brindó información sobre el estado de salud de Stoessel. “Tiene un par de arterias no tapadas, pero casi. Tiene que cuidarse, no es nada de gravedad, pero tiene que cuidarse. Dicen sus amigos que no es un buen paciente”, explicó la esposa de Diego Latorre.

La conductora también hizo referencia a antecedentes médicos del productor y aseguró: “Es un tipo que tiene una enfermedad de base. ¿Se acuerdan de que hace dos o tres años estuvo internado? Tuvo dos operaciones porque tiene una enfermedad en la que se le suben las plaquetas y eso le genera hemorragias internas y eso le genera dolor de panza. Le encontraron que los análisis no le dieron del todo bien. Tiene una arteria ensanchada crónicamente“.

Por último, Latorre buscó llevar tranquilidad sobre el cuadro de Stoessel y concluyó: “No es nada de gravedad, no está en terapia intensiva, no le pusieron un stent”.

Temas Rodrigo De PaulTini Stoessel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tini Stoessel cumplió un sueño antes de su boda con Rodrigo De Paul y lo mostró en redes

Tini Stoessel cumplió un sueño antes de su boda con Rodrigo De Paul y lo mostró en redes

Internaron al papá de Tini Stoessel: qué se sabe sobre su estado de salud

Internaron al papá de Tini Stoessel: qué se sabe sobre su estado de salud

Lo más popular
¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?
1

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros
2

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre
3

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”
4

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”
5

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Ranking notas premium
El inquietante señor Cerimedo
1

El inquietante señor Cerimedo

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
2

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?
3

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa
4

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa

Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión
5

Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión

Más Noticias
Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El inquietante señor Cerimedo

El inquietante señor Cerimedo

Comentarios