Alejandro Stoessel, el papá de Tini, recibió el alta médica tras dos días internado

La conductora también hizo referencia a antecedentes médicos del productor y aseguró: “Es un tipo que tiene una enfermedad de base. ¿Se acuerdan de que hace dos o tres años estuvo internado? Tuvo dos operaciones porque tiene una enfermedad en la que se le suben las plaquetas y eso le genera hemorragias internas y eso le genera dolor de panza. Le encontraron que los análisis no le dieron del todo bien. Tiene una arteria ensanchada crónicamente“.