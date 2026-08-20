Alejandro Stoessel, el papá de Tini, recibió el alta médica tras dos días internado

Resumen para apurados
- Alejandro Stoessel fue dado de alta este jueves del Sanatorio La Trinidad de San Isidro tras permanecer dos días internado por un fuerte dolor de pecho.
- El productor ingresó el martes para someterse a estudios médicos preventivos, en un marco de antecedentes por problemas vasculares y plaquetarios preexistentes.
- Stoessel continuará la recuperación en su domicilio y, aunque no reviste gravedad extrema, deberá extremar cuidados médicos sobre su salud cardiovascular.
¡Buenas noticias para Tini Stoessel! Su padre, el productor Alejandro Stoessel, fue dado de alta este jueves luego de permanecer dos días internado en observación en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro.
El papá de la cantante había ingresado a la clínica el martes a las 17 debido a un dolor agudo en el pecho. Ante esta situación, los médicos le realizaron una batería de estudios y resolvieron dejarlo internado en observación.
Según informó el portal TN Show, Stoessel recibió el alta médica durante el mediodía y continúa con su recuperación en su casa. Al igual que desde el momento de su ingreso, no se difundió un parte médico oficial.
La reacción de Tini Stoessel tras la internación de su papá
Ayer, durante la emisión de Sálvese quien pueda, por América, Yanina Latorre contó detalles sobre la reacción de Tini al enterarse de que su padre estaba internado. “Está preocupada por el padre. Habló con el padre”, afirmó la conductora. Además, aclaró que el distanciamiento entre la cantante y el productor responde a motivos laborales.
Latorre también brindó información sobre el estado de salud de Stoessel. “Tiene un par de arterias no tapadas, pero casi. Tiene que cuidarse, no es nada de gravedad, pero tiene que cuidarse. Dicen sus amigos que no es un buen paciente”, explicó la esposa de Diego Latorre.
La conductora también hizo referencia a antecedentes médicos del productor y aseguró: “Es un tipo que tiene una enfermedad de base. ¿Se acuerdan de que hace dos o tres años estuvo internado? Tuvo dos operaciones porque tiene una enfermedad en la que se le suben las plaquetas y eso le genera hemorragias internas y eso le genera dolor de panza. Le encontraron que los análisis no le dieron del todo bien. Tiene una arteria ensanchada crónicamente“.
Por último, Latorre buscó llevar tranquilidad sobre el cuadro de Stoessel y concluyó: “No es nada de gravedad, no está en terapia intensiva, no le pusieron un stent”.