Orgullo tucumano en Estados Unidos: seis estudiantes de la UNT llegaron al “mundial” de geofísica y coparon el podio
Seis estudiantes de Geología viajaron a Estados Unidos para representar a la universidad pública. En la instancia individual del SEG Challenge Bowl, Leandro Vitulli Paz quedó primero, Bernarda Kanán segunda y Justo Casañas tercero.
Resumen para apurados
- Estudiantes de Geología de la UNT obtuvieron el primer, segundo y tercer puesto en el mundial de geofísica SEG Challenge Bowl celebrado en Houston, Estados Unidos.
- La delegación clasificó tras obtener tres cupos latinoamericanos en mayo y superó una instancia individual presencial tras meses de preparación en Ciencias Naturales.
- El histórico logro ratifica la excelencia de la universidad pública argentina a nivel global y potencia la proyección internacional de sus futuros profesionales.
Seis estudiantes de Geología de la Universidad Nacional de Tucumán cruzaron el continente con una meta académica y terminaron regresando con un resultado histórico. Albana Zottoli, Leandro Vitulli Paz, Araceli Velardez, Matheo Such, Justo Casañas y María Bernarda Kanán llegaron hasta Houston para participar del SEG Challenge Bowl, donde hicieron historia al quedarse con los tres primeros puestos
El podio quedó completamente en manos tucumanas: Leandro obtuvo el primer puesto, Bernarda terminó segunda y Justo se quedó con el tercero. El resultado fue el punto más alto de un recorrido que, en realidad, había comenzado varios meses antes y a miles de kilómetros de Houston.
Tres equipos
Los seis estudiantes viajaron representando a la UNT divididos en tres parejas: Los Canarios Azules, integrado por Albana y Leandro; Geomon, conformado por Araceli y Matheo; y SPIN D.A.T.O., con Justo y Bernarda.
Su lugar en Estados Unidos se lo habían ganado en mayo, durante el Latin America Regional Challenge Bowl. En esa etapa, Los Canarios Azules terminaron primeros, GEOMON segundos y SPIN D.A.T.O. cuartos. El resultado también tuvo un peso particular: de los cinco lugares disponibles para avanzar desde Latinoamérica, tres quedaron en manos de equipos de la UNT.
La clasificación puso entonces una nueva meta en el horizonte: Houston. A partir de allí comenzó una preparación que incluyó entrenamiento académico, trabajo junto a docentes de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo y mentorías para llegar en condiciones a una competencia que exigía rapidez y precisión en las respuestas.
El desafío llegó a Houston
La instancia internacional se desarrolló en el marco de Image '26, un encuentro dedicado a las geociencias aplicadas y la energía que reunió en Houston a estudiantes, especialistas y profesionales de distintos países.
Allí, la competencia se extendió durante aproximadamente tres horas y terminó desarrollándose en dos etapas. En una primera instancia participaron los equipos clasificados, aunque algunos no pudieron hacerlo de manera presencial.
Esa situación llevó a la organización a sumar una segunda etapa, esta vez presencial e individual. Y fue en ese momento cuando llegó el resultado que terminó de convertir el viaje en una experiencia difícil de olvidar para la delegación tucumana.
Uno detrás de otro, tres nombres de la UNT quedaron en lo más alto: Vitulli primero, Kanán segunda y Casañas tercero.
Un podio con sello tucumano
El resultado significó mucho más que tres posiciones individuales. Los seis habían llegado juntos desde Tucumán, después de clasificar con tres equipos distintos, y terminaron viendo a tres integrantes de la misma delegación ocupar todo el podio.
Así, estudiantes formados en la carrera de Geología de la UNT lograron destacarse en un escenario internacional y representar allí no solo a su universidad, sino también a Tucumán y a la Argentina.