Orgullo tucumano en Estados Unidos: seis estudiantes de la UNT llegaron al “mundial” de geofísica y coparon el podio

Su lugar en Estados Unidos se lo habían ganado en mayo, durante el Latin America Regional Challenge Bowl. En esa etapa, Los Canarios Azules terminaron primeros, GEOMON segundos y SPIN D.A.T.O. cuartos. El resultado también tuvo un peso particular: de los cinco lugares disponibles para avanzar desde Latinoamérica, tres quedaron en manos de equipos de la UNT.