“Respeto, amor y trabajo en equipo”, ejes de Sandra Maldonado, nueva presidenta del Ente Cultural

Resumen para apurados
- Sandra Maldonado asumió ayer la presidencia del Ente Cultural de Tucumán en el Teatro San Martín, con el objetivo de gestionar recursos y potenciar el sector artístico provincial.
- La funcionaria asume ante una crisis financiera que incluye deudas de alquiler y cortes de servicios. Propone generar fondos propios mediante proyectos dirigidos a escuelas.
- Se espera que su gestión destrabe fondos para saldar deudas edilicias y potenciar la cultura local, fortaleciendo el vínculo entre el sector público y los artistas independientes.
“Poderoso caballero es don Dinero” es un poema del autor del Siglo de Oro español Francisco de Quevedo, escrito alrededor de 1620. Sus palabras, de marcado sentido satírico, juegan con la importancia de la riqueza para alcanzar los objetivos, una idea que -cuatro siglos después- se mantiene incorruptible.
Entre los concurrentes al acto de formalización en el cargo de la nueva presidenta del Ente Cultural de la Provincia, Sandra Elizabeth del Valle Maldonado, realizado ayer en un repleto teatro San Martín, flotaba la esperanza de que los bolsillos cerrados a cal y canto del Poder Ejecutivo se abriesen (aunque sea parcialmente) para atender a las imperiosas necesidades de esa área. Esa ilusión se sostiene sobre el vínculo de la nueva funcionaria con el gobernador Osvaldo Jaldo, a través de su esposa, Ana María Grillo. Si don Dinero falta a la cita con las flamantes autoridades (el gabinete cultural completo se conocerá la próxima semana), la crisis que atraviesa esa institución y el sector artístico independiente de Tucumán se agravará.
Es que pensar en el Ente es mucho más que los cuerpos estables de danza, música y teatro, los museos y salas y los festivales o encuentros; representa, para muchos, la fundamental articulación entre lo público y lo privado, la indispensable mirada conjunta sobre la construcción de sentires y pensamientos y la posibilidad de proyectar las marcas identitarias fuera del territorio local.
Por ese motivo, tanto Maldonado como la ministra de Educación, Susana Montaldo (quien fue la encargada de entregarle el decreto de designación, sin que se haga ningún juramento de rigor), reconocieron que el desafío financiero es clave para saber el futuro de la cultura vernácula. El gran ausente del acto fue el titular saliente del Ente, Humberto Salazar.
Maldonado es maestra y coreógrafa de flamenco, y en su discurso de asunción dejó en claro que “prefiero bailar antes que hablar”. “Asumo este desafío con responsabilidad, respeto y amor y voy a trabajar en equipo, con paz y armonía para gestionar y generar recursos”, señaló para enmarcar su propuesta. Así, su objetivo declarado no sólo es recibir más fondos del erario, sino conseguir los propios, para lo cual apuntará a desarrollar proyectos artísticos que tengan como público pago los alumnos de escuelas y colegios. Con lo recaudado y aportado desde el Gobierno “esperamos solucionar todos los problemas”, agregó. “Cultura es lo que sentimos, vestimos y comemos, es todo lo que soñamos”, definió.
Montaldo, de cuyo despacho depende el Ente según el organigrama interno, formalizó el agradecimiento a Salazar por sus dos años al frente de la estructura y sobre Maldonado bromeó de que “nos va a hacer bailar a todos y a la cultura en Tucumán, provincia siempre ha sido un faro del NOA”. “Todos estamos comprometidos en poder hacer crecer el sector, en renovar la creatividad que enriquece a un pueblo, lo une y le da identidad. Estamos viviendo momentos difíciles en el país y en el mundo, y el aporte de la cultura permite procesar las dificultades y conflictos. Pensé que las guerras eran cuestión del siglo XX, pero hoy miramos con preocupación la carrera armamentista de muchos países. El mejor antídoto en tiempos de violencia, es más mejor cultura”, remarcó.
Terminados los discursos, el escenario se despojó de funcionarios para que lo ganen los alumnos de las escuelas Superior de Enseñanza Artística (ESEA), Mercedes Sosa y Maestro Arancibia con baile folclórico, clásico, contemporáneo y fusión urbana, por el Día Internacional de la Danza (ayer también fue el del jazz, pero no figuró en la agenda).
Al salir, Montaldo fue consultada sobre el reclamo de padres de alumnos de la ESEA por el deterioro del edificio donde dan clases, lindero con el San Martín, que la esperaron con una pancarta.
Baño de realidad
La primera jornada de Maldonado fue un baño de realidad. Hay deudas de alquiler de un par de meses y la energía eléctrica cortada por falta de pago en el centro cultural Don Bosco, pedidos de presupuesto de todos los despachos internos, planteos por deterioro edilicio en varios espacios y exigencias de mejoras de condiciones laborales y cobertura de cargos pendientes de respuesta.
Ante LA GACETA, la presidenta destacó que -como empleada del Ente que es, en tanto contratada- conoce la situación y el malestar. “Mi prioridad es el diálogo, escuchar a todos, la cercanía, quiero hablar con cada uno de los cuerpos estables de la provincia, con cada uno de los encargados de los museos para conocer el estado. Hay muchas cosas en las que tienen razón y que vamos a tratar de evaluar la solución de todos los problemas. Hay algunos temas que son presupuestarios y nos vamos a reunir con la ministra Montaldo y con Economía para tratar de solucionarlos, aparte de generar fondos propios. Y también hay asuntos que son de gestión y es por eso que mi perfil será justamente el diálogo, la cercanía y tratar de resolver todos los problemas de manera empática”, planteó.
“Ya tengo diagramado y planificado lo que se puede hacer y creo que va a ser un éxito y algo muy lindo para Tucumán, sobre todo para las escuelas. La cultura es de todos, hay que potenciar todos los sectores. Vamos a llevar la cultura a toda la provincia”, remarcó, y destacó el rol de los gestores locales, con quienes prometió reunirse próximamente.
- El Ente no es sólo lo estatal, sino también el aporte a los privados. Por ejemplo, la Ley Provincial de Teatro Independiente no está reglamentada y hay quejas constantes de parte de salas que no están recibiendo apoyo. ¿Cómo va a generarse ese vínculo con los independientes?
- Estoy en conocimiento de las leyes de fomento. No tengo los números exactos de lo que se debe, pero lo que quiero generar desde el Estado es también para cubrir los gastos de lo independiente.
- ¿Se mantienen todas las actividades previstas para el año, como el Septiembre Musical o el festival de Cine Gerardo Vallejo?
- El Septiembre Musical todavía no está diagramado, pero el Mayo de las Letras y el Festival de Cine sí, así que vamos a tratar de ir por eso. Tal vez haya alguna modificación, tengo que reunirme con todos los directores.
- ¿Cómo va a estar conformado el resto de tu gabinete?
- No voy a hacer todavía cambios bruscos. Tengo que analizarlo, porque acabo de entrar y ni siquiera pude ir todavía a la oficina. Seguramente tengo que poner gente de mi confianza; si bien mis compañeros son todos de confianza, necesito empatizar con el que esté al lado y que me entienda y que me comprenda para que podamos llevar a cargo una gestión exitosa.
- ¿Cuándo habrá anuncios en este sentido?
- Por el momento seguiré con quienes están ahora ocupando esas funciones. Y si hago cambios va a ser entre lunes y martes.
Carta de despedida: el balance de Humberto Salazar
El saliente presidente del Ente Cultural de la Provincia, Humberto Salazar, no estuvo ayer en el acto de asunción de su sucesora, Sandra Maldonado. En cambio, publicó en sus redes sociales una carta a modo de balance para “cerrar esta etapa en la cultura pública de Tucumán”. Luego de agradecer “la confianza y el acompañamiento institucional brindado durante este tiempo” a funcionarios, legisladores, intendentes, comisionados rurales, empleados de la institución, artistas y gestores, aseveró que su “compromiso con la cultura y con Tucumán permanece intacto”. “Cuando asumí, anticipé un ciclo de resistencia cultural. En ese marco, procuramos sostener un calendario amplio y territorial, visibilizar y acompañar a nuestros jóvenes, y fortalecer una articulación más cercana con municipios y comunas: apenas algunos ejes de una tarea mucho más extensa desarrollada a lo largo de esta etapa, con la convicción de que la identidad tucumana no es una herencia inmóvil, sino una construcción permanente que se nutre de la memoria, de las expresiones vivas y de los aportes de cada generación. Quedan desafíos pendientes. Ojalá lo construido pueda consolidarse y lo proyectado encuentre continuidad”, sostuvo en su nota y le deseó Maldonado “el mayor de los éxitos y todo el acompañamiento necesario en esta nueva responsabilidad”. Arquitecto y músico, Salazar es empleado de carrera de la planta permanente del Ente. Ayer a primera hora estuvo en su oficina y luego comenzó a gozar de una licencia ordinaria, sin ir al teatro San Martín para el relevo.