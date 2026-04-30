“Respeto, amor y trabajo en equipo”, ejes de Sandra Maldonado, nueva presidenta del Ente Cultural

Carta de despedida: el balance de Humberto Salazar

El saliente presidente del Ente Cultural de la Provincia, Humberto Salazar, no estuvo ayer en el acto de asunción de su sucesora, Sandra Maldonado. En cambio, publicó en sus redes sociales una carta a modo de balance para “cerrar esta etapa en la cultura pública de Tucumán”. Luego de agradecer “la confianza y el acompañamiento institucional brindado durante este tiempo” a funcionarios, legisladores, intendentes, comisionados rurales, empleados de la institución, artistas y gestores, aseveró que su “compromiso con la cultura y con Tucumán permanece intacto”. “Cuando asumí, anticipé un ciclo de resistencia cultural. En ese marco, procuramos sostener un calendario amplio y territorial, visibilizar y acompañar a nuestros jóvenes, y fortalecer una articulación más cercana con municipios y comunas: apenas algunos ejes de una tarea mucho más extensa desarrollada a lo largo de esta etapa, con la convicción de que la identidad tucumana no es una herencia inmóvil, sino una construcción permanente que se nutre de la memoria, de las expresiones vivas y de los aportes de cada generación. Quedan desafíos pendientes. Ojalá lo construido pueda consolidarse y lo proyectado encuentre continuidad”, sostuvo en su nota y le deseó Maldonado “el mayor de los éxitos y todo el acompañamiento necesario en esta nueva responsabilidad”. Arquitecto y músico, Salazar es empleado de carrera de la planta permanente del Ente. Ayer a primera hora estuvo en su oficina y luego comenzó a gozar de una licencia ordinaria, sin ir al teatro San Martín para el relevo.



