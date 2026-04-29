Sandra Maldonado estará al frente del Ente Cultural de Tucumán

Resumen para apurados
- Sandra Maldonado asume hoy la presidencia del Ente Cultural de Tucumán en el Teatro San Martín, tras la renuncia de Humberto Salazar solicitada por el gobernador Osvaldo Jaldo.
- Salazar dejó el cargo tras críticas por recortes y falta de mantenimiento edilicio. Maldonado, coreógrafa de flamenco, integraba el organismo y es cercana al entorno del gobernador.
- Como primera mujer en el cargo, Maldonado deberá gestionar festivales clave y resolver conflictos gremiales en un contexto de crisis presupuestaria y falta de recursos estatales.
En el viejo juego de la “Batalla naval”, se disparaba a ciegas y cuando se impactaba a una nave, el rival tenía que decir “tocado” hasta terminar siendo “hundido”.
Desde hace un mes, la figura pública de Humberto Salazar como presidente del Ente Cultural de la Provincia atravesó ese proceso y ayer llegó al fondo del mar. Por pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, presentó su renuncia y hoy a las 11 será reemplazado por Sandra Elizabeth del Valle Maldonado, en una ceremonia que será conducida por la ministra de Educación, Susana Montaldo, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601).
El declive de Salazar comenzó cuando, en el concierto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, se emitió una grabación con críticas a su labor y hubo pancartas que denunciaban el deterioro físico de las salas estatales y de las condiciones laborales de los empleados del Ente. De ese modo se visibilizaron los reclamos de distintos sectores internos, con quejas por la falta de respuesta y los recortes presupuestarios. Al mismo tiempo, la comunidad artística cuestionaba la falta de apoyo institucional y la ausencia de programas, como el Verano con Cultura, que en otras temporadas permitió hacer funciones de teatro y música (con cachet pago) con entradas gratuitas en salas y bares.
Maldonado forma parte del Ente, en carácter de contratada desde hace unos tres años, cuando ingresó durante la gestión de Martín Ruiz Torres, quien dejó la conducción en 2024 y lo sustituyó Salazar. Inicialmente estuvo a cargo de la coordinación de actividades con distintas colectividades de la provincia; luego cumplió funciones en el área de Patrimonio Cultural y su paso más reciente fue en el Museo Sanmartiniano de la Ramada de Abajo, que conduce Ruiz Torres.
Aún no trascendió quién secundará en la labor a la primera mujer al frente del organismo creado como ente autárquico por ley el 23 de noviembre de 2006 (entre ese año y 2019 estuvo Mauricio Guzmán). Menos aún si los directores y responsables de cada área seguirán en sus cargos o serán reemplazados. Por este motivo, ayer los pasillos y las oficinas del Ente eran una usina de rumores, versiones y temores, ante la posibilidad de que se implementen ajustes, jubilaciones o planes de retiro voluntarios, en momentos en que la crisis principal en la cultura pasa por la ausencia de recursos y la merma en la asistencia de público. Salazar tuvo los grifos cerrados desde la Casa de Gobierno y no se presume que se abrirán. Sin embargo, para calmar las aguas, hacen falta fondos frescos.
Reconocimiento
Maldonado tiene el reconocimiento de sus pares de ser muy ordenada y disciplinada en el trabajo. Profesora, coreógrafa y directora de danza flamenca desde 1988, es cercana a la esposa de Jaldo, Ana María Grillo, por su amor al baile andaluz. Luego de años en el Centro Federico García Lorca, actualmente encabeza el ballet de la Sociedad Española de Tucumán, que se presentó en el teatro San Martín para Semana Santa. Además, integra el Consejo Internacional de la Danza (Unesco) y el Ballet Nacional de Flamenco.
En lo inmediato, deberá ratificar la grilla del Mayo de las Letras para luego abordar el Festival de Cine “Gerardo Vallejo”, el Septiembre Musical y el Salón de Artes Visuales como los grandes eventos oficiales del año. Asimismo, tendrá que dar respuesta a los reclamos por problemas edilicios y de mantenimiento, exigencias de los empleados (sobre todo los nucleados en ATE) y planteos de sectores independientes. Un panorama desafiante, en un organismo sensible.