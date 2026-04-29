Sandra Maldonado estará al frente del Ente Cultural de Tucumán

Aún no trascendió quién secundará en la labor a la primera mujer al frente del organismo creado como ente autárquico por ley el 23 de noviembre de 2006 (entre ese año y 2019 estuvo Mauricio Guzmán). Menos aún si los directores y responsables de cada área seguirán en sus cargos o serán reemplazados. Por este motivo, ayer los pasillos y las oficinas del Ente eran una usina de rumores, versiones y temores, ante la posibilidad de que se implementen ajustes, jubilaciones o planes de retiro voluntarios, en momentos en que la crisis principal en la cultura pasa por la ausencia de recursos y la merma en la asistencia de público. Salazar tuvo los grifos cerrados desde la Casa de Gobierno y no se presume que se abrirán. Sin embargo, para calmar las aguas, hacen falta fondos frescos.