El Norte negocia con Milei y Tucumán queda en el centro del tablero electoral

“Esta negociación implica un trueque directo por eliminar zonas frías, es decir, quitarles los subsidios a las provincias del sur para contribuir al equilibrio fiscal y a la política fiscal del Gobierno nacional”, dijo. Pero el trasfondo no es solamente económico. Karamaneff consideró que el acuerdo debe analizarse dentro de las características del federalismo argentino y de las necesidades políticas de la administración de Javier Milei, que no cuenta con una coalición legislativa propia en el Congreso.