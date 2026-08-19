Jaldo supervisó la nueva rotonda de Alberdi y destacó el avance de las obras en los accesos

Asimismo, Jaldo remarcó la importancia del trabajo en la entrada principal a la comuna: “Lo más emblemático es algo sobre lo que los vecinos ya habían perdido la esperanza: el acceso a la ciudad de Juan Bautista Alberdi. Ese acceso llevaba 14 años clausurado y cerrado; muchos pasaron y criticaron, pero pocos hicieron. Tuvo que llegar este gobierno provincial y municipal para ponernos a trabajar con recursos de la provincia en esta gran rotonda que ordenará el tránsito. Es una obra que tiene más de 60 a 70 luminarias de alumbrado público y que el 100% de los vecinos pedía, ya que al estar cerrada se habían paralizado comercios”.