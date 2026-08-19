Jaldo supervisó la nueva rotonda de Alberdi y destacó el avance de las obras en los accesos

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo supervisó este miércoles en Juan Bautista Alberdi el avance de la nueva rotonda de acceso e inauguró obras viales para mejorar la seguridad.
- Los trabajos, financiados con más de $5.000 millones provinciales, reactivan un acceso clave clausurado hace 14 años y suman nueva iluminación en la ex Ruta 38.
- Con un avance del 82%, la rotonda se inaugurará antes de fin de año para optimizar el tránsito interurbano y dinamizar la actividad comercial en el sur tucumano.
El gobernador Osvaldo Jaldo visitó este miércoles la ciudad de Juan Bautista Alberdi en donde dejó inauguradas obras de infraestructura y recorrió otros trabajos que se encuentran en plena ejecución.
La jornada incluyó la puesta en funciones de nueva luminaria pública sobre la ex Ruta Nacional 38 a la altura de Los Arroyos, como así también la inauguración de trabajos de repavimentación e iluminación sobre la calle Sortheix. Por otro lado, la comitiva oficial supervisó las tareas que se llevan adelante en la rotonda de acceso a la ciudad, un proyecto neurálgico que registra un avance de más del 80%.
Jaldo estuvo acompañado por los ministros Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia) y Marcelo Nazur (Obras Públicas); el intendente local, Bruno Romano; el Fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazano; el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín; el secretario de Salud, Marcelo Montoya; el secretario de Deportes, Diego Erroz; el secretario de Saneamiento, Carlos Isa Assán; los intendentes Francisco Caliva (Tafí del Valle), Gimena Mansilla (Aguilares) y Gabriela Rodríguez (La Cocha); los legisladores Nancy Bulacio, Carlos Funes, Marcelo Herrera, Sandra Figueroa, Patricia Lizarraga, Alejandro Figueroa, Carlos Gómez, Francisco Serra, Alejandra Cejas, Sara Lazarte y Adriana Najar; además de comisionados comunales y concejales de la zona.
Al hacer referencia al despliegue de obras en la jurisdicción, el mandatario provincial destacó: “Agradezco a esta multitud de vecinos y vecinas, compañeros y compañeras que hoy han salido a la calle a acompañarnos a las autoridades provinciales, a Bruno, este gran intendente, como así también a todos los concejales. Hemos venido a dejar obras inauguradas que tienen que ver con el alumbrado público sobre la Ruta 38 vieja, una ruta donde no queremos recordar los accidentes viales y las vidas que se han perdido. Hoy hemos iluminado más de 4 kilómetros, lo que beneficia a los vecinos del lugar y a quienes transitan por allí”.
Asimismo, Jaldo remarcó la importancia del trabajo en la entrada principal a la comuna: “Lo más emblemático es algo sobre lo que los vecinos ya habían perdido la esperanza: el acceso a la ciudad de Juan Bautista Alberdi. Ese acceso llevaba 14 años clausurado y cerrado; muchos pasaron y criticaron, pero pocos hicieron. Tuvo que llegar este gobierno provincial y municipal para ponernos a trabajar con recursos de la provincia en esta gran rotonda que ordenará el tránsito. Es una obra que tiene más de 60 a 70 luminarias de alumbrado público y que el 100% de los vecinos pedía, ya que al estar cerrada se habían paralizado comercios”.
“En un contexto nacional donde se dice que no se hacen obras, nosotros hicimos una de las más esperadas por una de las ciudades más importantes del interior. Hoy la visitamos, tiene un 82% de avance y está casi por finalizarse. Si Dios quiere, antes de fin de año la estaremos inaugurando. En momentos de crisis y escasez financiera, la provincia con recursos propios entregará un acceso nuevo, iluminado y ordenador del tránsito”, agregó.
En relación con el trabajo conjunto y los proyectos urbanos, el Gobernador concluyó: “De la misma manera hemos caminado a la par del pueblo sobre obras de pavimento nuevo y alumbrado sobre la calle Sortheix. Bruno Romano lleva nueve meses de gestión y ya hemos inaugurado obras importantes con recursos provinciales. Es una de las rutas más transitadas de Tucumán y este acceso no solo mejora urbanísticamente el ingreso a la ciudad, sino que cuida la vida de las personas y aporta seguridad vial. El día 29, en el aniversario de nuestro prócer, vamos a estar acompañando el desfile cívico-militar junto a todos los vecinos”.
Por su parte, el ministro de Interior, Darío Monteros, enfatizó: “Acompañamos al Gobernador supervisando esta obra de gran envergadura en el acceso a la ciudad, la cual los vecinos padecieron por más de 14 años. Con una inversión con fondos provinciales de más de 5.000 millones de pesos, la rotonda, que incluye desagües e iluminación, estará concluida entre noviembre y diciembre. Además, por pedido del Gobernador, repavimentaremos la Avenida Quintero para renovar el ingreso. También habilitamos el alumbrado en Los Arroyos sobre la Ruta 38 y la repavimentación con hormigón e iluminación en la calle Sortheix”.
A su turno, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, explicó: “La rotonda de acceso a Alberdi ya tiene un 80% de avance. Era una obra paralizada por la Nación hace más de cuatro años que, por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, se provincializó con una inversión superior a los 5.000 millones de pesos para dar un ingreso moderno y seguro a la ciudad. La obra pública no se detuvo en Tucumán: a esta rotonda se suman más de 180 kilómetros de repavimentación en la red primaria y trabajos en más de 2.000 kilómetros de la red secundaria, beneficiando al turismo, la producción y la seguridad vial de todos los tucumanos”.
Finalmente, el intendente de Juan Bautista Alberdi, Bruno Romano, valoró el impacto de los trabajos en la comunidad: “Estamos muy contentos de recibir al Gobernador para inaugurar 2.300 metros de iluminación en la Ruta 38 en la localidad de Los Arroyos, una respuesta a un pedido de larga fecha de los vecinos. También supervisamos la obra de la nueva rotonda de ingreso y celebramos la repavimentación de 400 metros e iluminación en la calle Sortheix, un tramo lindante a una escuela donde en épocas de lluvia no se podía circular. Todo esto brinda mayor transitabilidad y seguridad a nuestra gente”.