Silvia Elías de Pérez pidió que se investigue la presunta pérdida de pruebas judiciales en el Tribunal Oral Federal
La legisladora presentó una nota ante el Consejo de la Magistratura nacional para que se esclarezcan denuncias sobre la supuesta destrucción y desaparición de elementos secuestrados que estaban bajo custodia judicial.
Resumen para apurados
- La legisladora Silvia Elías de Pérez solicitó al Consejo de la Magistratura investigar la presunta pérdida y destrucción de pruebas en el Tribunal Oral Federal de Tucumán.
- El reclamo surge tras denuncias sobre el descarte de material secuestrado, como psicofármacos de una causa de drogas, lo que impidió a la fiscalía sostener la acusación.
- La iniciativa busca determinar responsabilidades y esclarecer el impacto en otros juicios, garantizando la transparencia y el debido proceso en la justicia federal.
La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó una nota ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para solicitar que se investiguen las denuncias sobre la presunta pérdida y destrucción de elementos secuestrados que se encontraban bajo custodia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
La presentación fue dirigida al presidente del organismo, Horacio Rosatti, y expresa la preocupación por hechos que, de confirmarse, podrían constituir una grave afectación al normal funcionamiento del sistema judicial y a las garantías del debido proceso.
Según la información publicada por medios periodísticos, durante un operativo realizado en dependencias del tribunal se habrían retirado y descartado distintos elementos almacenados en el subsuelo del edificio provenientes de secuestros judiciales, documentación y materiales vinculados a causas penales en trámite, entre ellos 58 pastillas de alprazolam secuestradas como prueba en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. De acuerdo con la información difundida, esta situación habría impedido al Ministerio Público Fiscal sostener la acusación durante el juicio oral por no contar con la evidencia material necesaria.
“Si se pierde una prueba judicial, pierde la Justicia. Y cuando pierde la Justicia, perdemos todos los ciudadanos que esperamos respuestas y verdad de los tribunales”, sostuvo Elías de Pérez.
“Por eso decidí acudir al Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de hechos de enorme gravedad institucional. La custodia de la prueba es una de las bases sobre las que se sostiene cualquier proceso judicial. Cuando esa cadena de resguardo se rompe, se pone en riesgo la posibilidad misma de hacer justicia”, agregó.
En la nota, la legisladora solicita que se esclarezca qué elementos fueron retirados o destruidos, si existieron resoluciones que autorizaran esos procedimientos, si se confeccionaron inventarios y actas correspondientes y si otras causas judiciales pudieron haberse visto afectadas.
“Lo que pedimos es simple: que se determine qué ocurrió, quiénes fueron responsables y si existen otras causas que pudieron verse comprometidas. Los tucumanos merecemos una Justicia transparente, responsable y que garantice el debido proceso”, concluyó.