Silvia Elías de Pérez pidió que se investigue la presunta pérdida de pruebas judiciales en el Tribunal Oral Federal

Según la información publicada por medios periodísticos, durante un operativo realizado en dependencias del tribunal se habrían retirado y descartado distintos elementos almacenados en el subsuelo del edificio provenientes de secuestros judiciales, documentación y materiales vinculados a causas penales en trámite, entre ellos 58 pastillas de alprazolam secuestradas como prueba en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. De acuerdo con la información difundida, esta situación habría impedido al Ministerio Público Fiscal sostener la acusación durante el juicio oral por no contar con la evidencia material necesaria.