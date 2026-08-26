Quién es Lautaro Bianco, la joya de Boca que subirá a Primera tras la grave lesión de Tomás Aranda
El enganche de 19 años comenzará a entrenarse con el plantel profesional este sábado. Usa la número 10 en Reserva, tiene contrato hasta 2029 y en el club destacan su gambeta, velocidad y remate de larga distancia.
Resumen para apurados
- Lautaro Bianco, enganche de 19 años de la Reserva de Boca, comenzará a entrenarse con el plantel de Primera este sábado tras la grave lesión sufrida por Tomás Aranda.
- La fractura de peroné marginará a Aranda hasta 2027. Ante esto, el club decidió no fichar en el mercado de pases y apostar por Bianco, quien tiene contrato hasta 2029.
- Aunque su debut no es inminente y competirá con variantes como Alan Velasco, la medida acelera la llegada a Primera de una de las mayores promesas de las inferiores.
La grave lesión de Tomás Aranda abrió una puerta inesperada en Boca. Mientras Rodolfo Arruabarrena analiza cómo reemplazar a uno de los jugadores más importantes de su equipo, el club decidió mirar hacia sus divisiones inferiores: Lautaro Bianco, actual número 10 de la Reserva, comenzará a entrenarse con el plantel profesional a partir de este sábado.
La decisión no implica que su debut sea inmediato. Por el momento, no existe una fecha definida para su primera convocatoria, pero su promoción representa una primera señal de cuál será la postura de Boca después de conocer que Aranda estará fuera de las canchas hasta 2027 por una fractura de peroné.
La dirigencia no tiene previsto buscar un reemplazante en el mercado de pases y pretende cubrir la ausencia con las alternativas que ya tiene dentro del club. En ese escenario, Bianco aparece como una de las apuestas más interesantes.
¿Quién es Lautaro Bianco?
Bianco tiene 19 años, es categoría 2007 y nació en Morón. Forma parte de una generación de juveniles que Boca observa con especial atención y que también integran futbolistas como Leonel Flores y el propio Aranda.
Su crecimiento se aceleró durante los últimos dos años. Debutó en Reserva a comienzos de 2025 y en julio de ese mismo año, cuando tenía 18, firmó su primer contrato profesional. El vínculo con Boca se extiende hasta diciembre de 2029.
Su recorrido también está estrechamente relacionado con el de Aranda. Cuando el actual futbolista de Primera dejó la Reserva, Bianco heredó la camiseta número 10 y comenzó a ocupar el lugar de enganche.
Ahora podría repetirse una historia similar algunos escalones más arriba.
Cómo juega la nueva apuesta de Boca
Dentro del club encuentran varias similitudes entre ambos futbolistas. Bianco es un enganche clásico, con velocidad, gambeta y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.
Una de sus principales armas aparece fuera del área. Posee una potente pegada de larga distancia que, según los informes internos, incluso supera a la de Aranda.
Las diferencias aparecen principalmente en la generación de juego. Bianco todavía no posee la misma facilidad que el actual número 10 de Primera para encontrar espacios y filtrar pases hacia sus compañeros, uno de los aspectos que deberá continuar desarrollando.
Su promoción, de todos modos, no significa que vaya a convertirse automáticamente en el reemplazante de Aranda. Arruabarrena dispone de otras alternativas dentro del plantel, con Alan Velasco como uno de los principales candidatos para ocupar ese lugar.
"El Predio es mi segunda casa"
Bianco tampoco esconde su identificación con Boca. En agosto de 2025 definió al predio de Ezeiza como un lugar fundamental en su vida.
"El Predio es mi segunda casa", aseguró entonces. En aquella entrevista también contó que su gran objetivo era debutar oficialmente con Boca en el torneo local y reveló quién había sido su principal referente futbolístico: Juan Román Riquelme.
Un año después, ese sueño quedó un poco más cerca. La lesión de Aranda modificó los planes de Boca y aceleró los tiempos de una de sus principales promesas. Desde este sábado, el número 10 de la Reserva empezará a entrenarse con Primera.