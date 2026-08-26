Boca vuelve a la Bombonera después de 35 días: qué pasó con el césped y dónde jugó durante la mudanza
El "Xeneize" recibirá este viernes a Lanús y recuperará su estadio después de disputar tres partidos como local en el Tomás Adolfo Ducó. El campo de juego luce renovado tras más de un mes de trabajos.
Resumen para apurados
- Boca Juniors volverá a jugar en la Bombonera este viernes ante Lanús, tras 35 días de ausencia por obras de reacondicionamiento en el campo de juego.
- El césped se deterioró por una resembra fallida y lluvias, lo que obligó al club a mudar tres partidos oficiales como local al estadio de Huracán.
- Con el terreno en óptimas condiciones, el equipo recupera definitivamente su localía y normaliza su calendario deportivo ante sus hinchas.
Después de 35 días, Boca volverá a jugar en la Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá este viernes a Lanús y recuperará definitivamente su localía luego de un mes marcado por los trabajos para mejorar el estado del campo de juego.
La última presentación del "Xeneize" en su estadio había sido el 23 de julio, cuando derrotó 1-0 a O'Higgins por el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.
Más allá del resultado, aquella noche quedó marcada por una imagen que generó controversia: uno de los sectores del terreno, ubicado a la altura de los palcos, presentaba condiciones visiblemente diferentes al resto del campo.
La situación llevó al club a tomar una decisión poco habitual. Boca dejó temporalmente la Bombonera y trasladó sus siguientes partidos como local al estadio de Huracán.
¿Qué pasó con el césped de la Bombonera?
El problema había comenzado durante el receso. Boca aprovechó el período sin competencia para resembrar una zona del campo con el objetivo de mejorar el terreno.
Sin embargo, los tiempos terminaron jugando en contra. El césped no alcanzó a asentarse completamente antes de que regresara la actividad oficial y las fuertes lluvias registradas posteriormente en Buenos Aires dificultaron todavía más su recuperación.
Ante ese escenario, la dirigencia decidió preservar el campo y darle varias semanas sin partidos para completar los trabajos.
La Bombonera permaneció así 35 días sin recibir encuentros oficiales de Boca.
Los tres partidos que Boca jugó en Huracán
Mientras avanzaban los trabajos, el equipo de Arruabarrena trasladó su localía al Tomás Adolfo Ducó.
Boca disputó allí tres encuentros oficiales: frente a Estudiantes, Vélez y Recoleta. Una mudanza provisoria que permitió ganar el tiempo necesario para recuperar el terreno de su estadio.
Ahora, el período de espera llegó a su fin. El césped presenta condiciones considerablemente mejores y el "Xeneize" recibió luz verde para regresar. Este viernes frente a Lanús, la Bombonera volverá a abrir sus puertas para un partido de Boca después de poco más de un mes.
Serán 35 días desde aquella última noche contra O'Higgins. En el medio hubo tres partidos en Parque Patricios, semanas de trabajos y una decisión destinada a preservar el campo. Contra Lanús, Boca finalmente volverá a casa.