De la crisis a la ilusión: Atlético Tucumán se prepara para una seguidilla de local con la mira en los playoffs

Un gran contraste

El presente del conjunto que dirige Julio César Falcioni genera ese cambio de perspectiva. El 4 a 0 sobre Independiente por Copa Argentina y el triunfo 1-0 en Río Cuarto confirmaron el crecimiento del equipo. Atlético marcha séptimo en su zona con 8 puntos y comparte un récord importante: apenas recibió dos goles en cinco fechas y ostenta, junto con sus próximos dos rivales, la valla menos vencida del torneo. Esa solidez contrasta con lo que pasó hace cuatro meses. En el Apertura, esta misma seguidilla se jugó de visitante y terminó con la salida de Hugo Colace. En la sexta jornada, en Alta Córdoba, el “Decano” cayó 2-1 en un duelo marcado por los fallos arbitrales de Fernando Espinoza y el gol de Giuliano Cerato a los 92 minutos, tras el empate transitorio de Carlos Abeldaño. Cinco días después, Belgrano lo superó 3-1 en barrio Alberdi y sentenció el ciclo del entrenador. Hoy, Falcioni logró reordenar las líneas, darle practicidad a la posesión y forjar un equipo con carácter para plantarse en las difíciles.