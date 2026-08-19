De la crisis a la ilusión: Atlético Tucumán se prepara para una seguidilla de local con la mira en los playoffs
Hace cuatro meses, las derrotas consecutivas ante la "Gloria" y Belgrano en Córdoba sentenciaron el ciclo de Colace. Hoy, con la solidez de Falcioni, la valla menos vencida y dos partidos al hilo en 25 de Mayo y Chile, el "Decano" busca dar el salto para afianzarse entre los ocho mejores.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán recibirá este sábado a Instituto en el estadio José Fierro con el objetivo de ganar y afianzarse en los puestos de playoffs.
- Con Falcioni, el Decano consolidó su defensa y revirtió la crisis vivida hace cuatro meses ante rivales cordobeses, racha que provocó el despido de Colace.
- Sumar de local alejará al equipo de la zona baja del descenso y alimentará la ilusión de clasificar a los playoffs por primera vez con este formato.
El fixture del torneo Clausura le puso a Atlético Tucumán un cruce casi idéntico al del primer semestre, aunque con el escenario y el estado de ánimo invertidos. Este sábado, el “Decano” abrirá una serie de dos partidos como local cuando reciba a Instituto; una semana después, hará lo mismo frente a Belgrano. Una doble fecha con acento cordobés que en el Apertura representó el momento más crítico del año y que hoy, en cambio, aparece como la oportunidad ideal para que el objetivo cambie.
Si bien el cuerpo técnico no pierde de vista los promedios ni la tabla general, sumar de a tres en 25 de Mayo y Chile no solo dará más margen en la zona baja: también le permitirá al “Decano” permitirá afirmarse entre los ocho mejores y alimentar la ilusión de disputar los playoffs por primera vez desde que se implementó este nuevo formato de competencia en Primera División.
Un gran contraste
El presente del conjunto que dirige Julio César Falcioni genera ese cambio de perspectiva. El 4 a 0 sobre Independiente por Copa Argentina y el triunfo 1-0 en Río Cuarto confirmaron el crecimiento del equipo. Atlético marcha séptimo en su zona con 8 puntos y comparte un récord importante: apenas recibió dos goles en cinco fechas y ostenta, junto con sus próximos dos rivales, la valla menos vencida del torneo. Esa solidez contrasta con lo que pasó hace cuatro meses. En el Apertura, esta misma seguidilla se jugó de visitante y terminó con la salida de Hugo Colace. En la sexta jornada, en Alta Córdoba, el “Decano” cayó 2-1 en un duelo marcado por los fallos arbitrales de Fernando Espinoza y el gol de Giuliano Cerato a los 92 minutos, tras el empate transitorio de Carlos Abeldaño. Cinco días después, Belgrano lo superó 3-1 en barrio Alberdi y sentenció el ciclo del entrenador. Hoy, Falcioni logró reordenar las líneas, darle practicidad a la posesión y forjar un equipo con carácter para plantarse en las difíciles.
El plan del “Traductor”
La exigencia de este sábado medirá la madurez del “Decano”. Enfrente estará Instituto, puntero en soledad de la zona A con 12 unidades.
De la mano de Diego Flores, el conjunto de Alta Córdoba hilvanó cuatro victorias consecutivas (2 a 1 a Platense, 1 a 0 a Lanús, 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza y 1 a 0 a Central Córdoba), una racha inédita en la historia de la institución en la máxima categoría del fútbol argentino.
El funcionamiento “albirrojo” se apoya en la aspiración de ser protagonista. El sello del equipo del “Traductor” es la presión alta: sale a tratar de provocar el error en campo rival y sostiene esa intensidad durante los 90 minutos. Viene siendo habitual ver a la “Gloria” dominar el terreno y resolver los partidos en los segundos tiempos.
Tácticamente, la estructura cambia entre el 5-2-3 para defender y el 3-4-3 al momento de atacar. En el fondo, sostiene tres centrales fijos (Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Jonathan Galván) respaldados por carrileros de largo recorrido como Cerato y Diego Sosa, que se proyectan casi como extremos y retroceden rápido para cuidar a Marcos Ledesma, arquero que encadena tres vallas invictas en fila.
De mitad de cancha hacia adelante, el sistema tiene funciones bien marcadas. En el eje central, el doble cinco se reparte las tareas: Gustavo Abregú recupera y raspa, mientras que Matías Gallardo maneja los tiempos con salida limpia y distribución hacia las bandas. Arriba, el tridente combina distintas virtudes: Jhon Córdoba aporta potencia y velocidad para las transiciones rápidas por afuera, Matías Tissera encabeza la primera línea de presión para desgastar a los defensores, y Álex Luna es el edlantero desequilibrante entre líneas, capaz de dar el pase decisivo o llegar al gol.
A eso se suma el aporte que salta desde el banco de suplentes. Como la exigencia física del sistema es alta, los ingresos suelen ser determinantes. El caso más claro fue la reaparición de Facundo Suárez, quien tras un año y cinco meses de inactividad por dos lesiones de ligamentos marcó el 1 a 0 en Santiago del Estero, a lo que se suma la frescura que aporta Jeremías Lázaro en los tramos finales.
Pese a la euforia que vive Alta Córdoba, Flores insiste en mantener la calma. “El verse arriba es un mimo, pero nada más. Esto (el campeonato) recién empieza y no nos tenemos que confundir. El fútbol argentino te acomoda con dos cachetadas en dos fines de semana y cambia todo”, había remarcado el entrenador albirrojo luego del triunfo sobre Central Córdoba en Santiago del Estero.
Para Atlético, la misma seguidilla que hace cuatro meses había desatado una crisis en Córdoba hoy se muda al José Fierro con un ambiente distinto. Con la permanencia encaminándose cada vez más y el buen momento a favor, el “Decano” apunta a dar el salto de calidad definitivo; para poder volver a pelear por cosas importantes.