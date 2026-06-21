Pasantías para estudiantes de la FACET: cómo postularse para trabajar en un organismo público

La Secretaría de Bienestar Estudiantil, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, difundió una convocatoria para realizar pasantías en el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), organismo que brinda cobertura médica y beneficios sociales a miles de empleados públicos de la provincia.