SociedadEducación

Pasantías para estudiantes de la FACET: cómo postularse para trabajar en un organismo público

La convocatoria está dirigida a estudiantes de Ingeniería en Computación, Ingeniería en Informática, Licenciatura en Informática y Programador Universitario de la UNT. Hay tiempo hasta el 28 de junio para enviar el CV.

IPSST. El organismo incorporará estudiantes universitarios para realizar pasantías en áreas vinculadas con Sistemas.
IPSST. El organismo incorporará estudiantes universitarios para realizar pasantías en áreas vinculadas con Sistemas. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

La Secretaría de Bienestar Estudiantil, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, difundió una convocatoria para realizar pasantías en el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), organismo que brinda cobertura médica y beneficios sociales a miles de empleados públicos de la provincia.

La búsqueda está dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería en Computación, Ingeniería en Informática, Licenciatura en Informática y Programador Universitario. 

Los seleccionados se desempeñarán en áreas vinculadas con Sistemas, donde podrán aplicar conocimientos adquiridos durante su formación académica y desarrollar habilidades en un entorno laboral real.

Qué tareas realizarán los pasantes

Según informó la convocatoria, las pasantías se desarrollarán en el Área de Mesa de Ayuda y en el Área de Capacitación de la Gerencia de Sistemas del IPSST.

CONVOCATORIA. La Secretaría de Bienestar Estudiantil de la FACET difundió los requisitos y plazos para participar de la búsqueda. CONVOCATORIA. La Secretaría de Bienestar Estudiantil de la FACET difundió los requisitos y plazos para participar de la búsqueda. / CAPTURA DE PANTALLA

Las funciones estarán relacionadas con asistencia técnica, acompañamiento a usuarios y actividades de capacitación interna. Por ese motivo, además de los conocimientos informáticos, se valorarán las habilidades comunicacionales y la capacidad para trabajar en equipo.

Qué perfil buscan

Entre los requisitos técnicos se encuentran conocimientos generales de informática, manejo del sistema operativo Windows, herramientas como Word y Excel, navegadores web y nociones básicas de hardware.

También se valorarán competencias vinculadas con la atención al cliente, la comunicación interpersonal, la iniciativa, el dinamismo y la capacidad para trabajar de manera colaborativa.

La convocatoria destaca además la importancia de contar con buena predisposición, facilidad de palabra, eficiencia y tolerancia para desenvolverse en ámbitos donde existe contacto permanente con usuarios y equipos de trabajo.

Cómo postularse

Los interesados deberán enviar su currículum vitae hasta el 28 de junio de 2026 al correo electrónico: sbe.facet@herrera.unt.edu.ar

En el asunto del mensaje deberán colocar únicamente la palabra “IPSST”.

Además, el archivo adjunto deberá respetar el formato solicitado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil: DNI-NombreCompleto.pdf o DNI-NombreCompleto.doc. Por ejemplo: 36345678-MarianaGarcia.pdf

Desde la organización aclararon que no se aceptarán archivos que superen los 500 KB de tamaño, por lo que recomiendan revisar el peso del documento antes de enviarlo.

Qué es el IPSST

El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, conocido popularmente como Subsidio de Salud, es la obra social de los empleados públicos provinciales.

Actualmente brinda cobertura médica, planes especiales, seguros y distintos beneficios sociales a cerca de 300.000 beneficiarios en toda la provincia.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánInstituto de Previsión y Seguridad Social de TucumánUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En un mundo de cambios vertiginosos, estas son algunas claves para no quedar fuera del sistema

En un mundo de cambios vertiginosos, estas son algunas claves para no quedar fuera del sistema

La escuela y la Inteligencia Artificial: “No es un jugador cualquiera; es el Messi que estamos enfrentando

La escuela y la Inteligencia Artificial: “No es un jugador cualquiera; es el Messi que estamos enfrentando"

Antes uno estudiaba una carrera para toda la vida; ahora estudia toda la vida para una carrera

"Antes uno estudiaba una carrera para toda la vida; ahora estudia toda la vida para una carrera"

Inician los trabajos de remodelación de la escuela secundaria de Famaillá

Inician los trabajos de remodelación de la escuela secundaria de Famaillá

Con 115 proyectos, estudiantes tucumanos marcaron un récord de participación en Emprende U 2026

Con 115 proyectos, estudiantes tucumanos marcaron un récord de participación en Emprende U 2026

Lo más popular
Mentorías para jóvenes: cómo empresarios tucumanos acompañan a estudiantes en proyectos de microemprendimientos
1

Mentorías para jóvenes: cómo empresarios tucumanos acompañan a estudiantes en proyectos de microemprendimientos

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)
2

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)

Advierten sobre las consecuencias del posible exceso en la producción de caña de azúcar
3

Advierten sobre las consecuencias del posible exceso en la producción de caña de azúcar

Buenos números mejoraron el humor del sector citrícola
4

Buenos números mejoraron el humor del sector citrícola

Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol
5

Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol

Ranking notas premium
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
1

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
2

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Es una vergüenza: los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura
3

"Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

Escándalo y gritos en el tribunal: el juicio a la amiga de Paulina Lebbos se postergó nuevamente
4

Escándalo y gritos en el tribunal: el juicio a la amiga de Paulina Lebbos se postergó nuevamente

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
5

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Más Noticias
El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Muestra de filatelia y numismática: una carta, una moneda y mil historias en Tafí Viejo

Muestra de filatelia y numismática: una carta, una moneda y mil historias en Tafí Viejo

Trigo: la Eeaoc analizó semillas de 26 variedades del cultivo de la campaña 2025

Trigo: la Eeaoc analizó semillas de 26 variedades del cultivo de la campaña 2025

Las 1.000 semillas de trigo promediaron los 36,3 gramos

Las 1.000 semillas de trigo promediaron los 36,3 gramos

Trigo: las semillas de la campaña del año pasado alcanzaron un poder germinativo medio del 95%

Trigo: las semillas de la campaña del año pasado alcanzaron un poder germinativo medio del 95%

Los caminos rurales y su deplorable estado

Los caminos rurales y su deplorable estado

Lanzan una nueva tecnología para el control de malezas

Lanzan una nueva tecnología para el control de malezas

Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol

Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol

Comentarios