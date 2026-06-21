Pasantías para estudiantes de la FACET: cómo postularse para trabajar en un organismo público
La convocatoria está dirigida a estudiantes de Ingeniería en Computación, Ingeniería en Informática, Licenciatura en Informática y Programador Universitario de la UNT. Hay tiempo hasta el 28 de junio para enviar el CV.
La Secretaría de Bienestar Estudiantil, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, difundió una convocatoria para realizar pasantías en el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), organismo que brinda cobertura médica y beneficios sociales a miles de empleados públicos de la provincia.
La búsqueda está dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería en Computación, Ingeniería en Informática, Licenciatura en Informática y Programador Universitario.
Los seleccionados se desempeñarán en áreas vinculadas con Sistemas, donde podrán aplicar conocimientos adquiridos durante su formación académica y desarrollar habilidades en un entorno laboral real.
Qué tareas realizarán los pasantes
Según informó la convocatoria, las pasantías se desarrollarán en el Área de Mesa de Ayuda y en el Área de Capacitación de la Gerencia de Sistemas del IPSST.
Las funciones estarán relacionadas con asistencia técnica, acompañamiento a usuarios y actividades de capacitación interna. Por ese motivo, además de los conocimientos informáticos, se valorarán las habilidades comunicacionales y la capacidad para trabajar en equipo.
Qué perfil buscan
Entre los requisitos técnicos se encuentran conocimientos generales de informática, manejo del sistema operativo Windows, herramientas como Word y Excel, navegadores web y nociones básicas de hardware.
También se valorarán competencias vinculadas con la atención al cliente, la comunicación interpersonal, la iniciativa, el dinamismo y la capacidad para trabajar de manera colaborativa.
La convocatoria destaca además la importancia de contar con buena predisposición, facilidad de palabra, eficiencia y tolerancia para desenvolverse en ámbitos donde existe contacto permanente con usuarios y equipos de trabajo.
Cómo postularse
Los interesados deberán enviar su currículum vitae hasta el 28 de junio de 2026 al correo electrónico: sbe.facet@herrera.unt.edu.ar
En el asunto del mensaje deberán colocar únicamente la palabra “IPSST”.
Además, el archivo adjunto deberá respetar el formato solicitado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil: DNI-NombreCompleto.pdf o DNI-NombreCompleto.doc. Por ejemplo: 36345678-MarianaGarcia.pdf
Desde la organización aclararon que no se aceptarán archivos que superen los 500 KB de tamaño, por lo que recomiendan revisar el peso del documento antes de enviarlo.
Qué es el IPSST
El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, conocido popularmente como Subsidio de Salud, es la obra social de los empleados públicos provinciales.
Actualmente brinda cobertura médica, planes especiales, seguros y distintos beneficios sociales a cerca de 300.000 beneficiarios en toda la provincia.