Parecía de ciencia ficción y llegó al mercado: qué hace el nuevo “telefóno robot” y cuánto cuesta

Resumen para apurados
- Honor lanzó en China el Robot Phone desde U$S 1.482, un smartphone con brazo mecánico integrado diseñado para que creadores de contenido sigan tomas automáticamente.
- El equipo usa un estabilizador de titanio 4DoF que responde a gestos, cámara de 200 MP junto a ARRI y asistente de IA para interactuar físicamente con el usuario.
- El dispositivo plantea una nueva categoría al fusionar robótica y telefonía, aunque su exclusividad en China limita por ahora su impacto en el mercado global.
Pensar en un teléfono que se mueve, sigue personas con su cámara y hasta “reacciona” a lo que hace su dueño parecía una idea salida de una película. Honor decidió llevarla a un producto real. El Honor Robot Phone ya se vende en China y tiene un particular brazo mecánico integrado en el módulo de cámaras.
La compañía presentó oficialmente el dispositivo el 12 de agosto. La versión inicial, con 12 GB de RAM, parte de los 9.999 yuanes, unos U$S 1.482. Por ahora, Honor confirmó que no habrá distribución internacional.
El equipo apunta especialmente a quienes crean contenido para redes sociales. Su principal novedad está en la parte trasera: un estabilizador robótico que puede desplegarse, moverse y seguir al protagonista de una grabación.
Un brazo robótico dentro del celular
El mecanismo permanece oculto detrás de una cubierta transparente. Para activarlo, el usuario debe deslizar la tapa, abrir la cámara y presionar un botón ubicado debajo del disparador. También puede ponerlo en marcha con un gesto de la mano.
Una vez desplegado, el estabilizador puede inclinarse y realizar distintos movimientos. Honor incorporó 10 gestos para darle una apariencia más expresiva al dispositivo: puede asentir, moverse al ritmo de una canción o inclinarse como si estuviera pensando.
La pantalla también suma más de 100 emojis que aparecen según la actividad que realiza el teléfono.
La inteligencia artificial tiene otro papel. El equipo utiliza Yoyo, el asistente de Honor, que puede interpretar órdenes y realizar determinadas tareas. En una prueba realizada por el periodista de Forbes que publicó el artículo original, el teléfono recibió una orden para encargar un té helado y logró procesarla en inglés, aunque el sistema está optimizado principalmente para chino.
El brazo robótico, en este caso, no modifica las capacidades de la inteligencia artificial. Su aporte está en la manera en que el teléfono interactúa físicamente con quien lo usa.
Pensado para grabar contenido
El Honor Robot Phone busca competir con la experiencia que ofrecen equipos específicos para grabación, como estabilizadores y cámaras compactas.
El sistema recibe el nombre de Estabilizador Ágil de Titanio 4DoF y, según Honor, ocupa un 65% menos de espacio que soluciones convencionales. La cámara principal tiene 200 MP y un sensor de aproximadamente 1,98 centímetros.
El conjunto se completa con un teleobjetivo periscópico de 200 MP, zoom óptico de 2,7x y una cámara ultra gran angular de 50 MP.
Además, Honor trabajó junto a ARRI, compañía especializada en tecnología cinematográfica. El teléfono incluye un modo específico que permite grabar en formato LOG y aplicar filtros con una estética cinematográfica.
El estabilizador cuenta con seis modos dinámicos de cámara, entre ellos AI SpinShot, estabilización predeterminada, bloqueo de inclinación, súper estable, FP y FPV vertical.
También puede seguir personas dentro del encuadre. Sin embargo, las pruebas citadas por Forbes mostraron que la precisión disminuye con poca luz o cuando aparecen varias personas en el fondo.
Hay otra limitación: al grabar en vertical, el sistema realiza un recorte digital que reduce la resolución de 4K a 2,7K.
¿Qué tiene además del brazo?
El teléfono cuenta con una pantalla OLED de 6,31 pulgadas, resolución de 2640 x 1216 píxeles y un brillo máximo HDR de 6800 nits.
En su interior incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y versiones de 12 GB o 16 GB de RAM. La batería tiene una capacidad de 7060 mAh, con carga rápida de 120 W por cable y de 50 W de forma inalámbrica.
El sistema operativo es MagicOS 10, basado en Android 16.
Más allá de sus especificaciones, el brazo robótico es el elemento que convierte al equipo en una propuesta completamente distinta dentro del mercado de smartphones. La idea combina cámara, estabilizador e inteligencia artificial en un solo dispositivo.
Por ahora, quienes quieran probarlo tendrán que esperar: Honor confirmó que el Robot Phone no tendrá lanzamiento fuera de China. Con un precio de entrada de casi US$ 1.500, queda como una propuesta especialmente dirigida a creadores y usuarios dispuestos a probar una de las ideas más particulares que llegaron a los celulares en 2026.