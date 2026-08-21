Política

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Sergio Mohamed y Horacio Madkur apuestan por la continuidad de la gestión de Pagani.

OFICIALISMO. Mohamed y Madkur tienen el respaldo de 12 decanos.
OFICIALISMO. Mohamed y Madkur tienen el respaldo de 12 decanos.
Por Matias Argañaraz Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • Sergio Mohamed y Horacio Madkur lanzaron su candidatura oficialista al Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán para continuar con la actual gestión institucional.
  • La fórmula que busca suceder al rector Pagani cuenta con el respaldo de 12 decanos de las distintas facultades para encarar las próximas elecciones universitarias.
  • El proyecto apunta a expandir el alcance territorial de la UNT hacia más tucumanos y asegurar la gobernabilidad académica en el próximo período rectoral.
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