Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Resumen para apurados
- Sergio Mohamed y Horacio Madkur lanzaron su candidatura oficialista al Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán para continuar con la actual gestión institucional.
- La fórmula que busca suceder al rector Pagani cuenta con el respaldo de 12 decanos de las distintas facultades para encarar las próximas elecciones universitarias.
- El proyecto apunta a expandir el alcance territorial de la UNT hacia más tucumanos y asegurar la gobernabilidad académica en el próximo período rectoral.
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