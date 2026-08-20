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Dos cursos gratuitos para mejorar las habilidades digitales y laborales en Tucumán

Los cursos comenzarán en septiembre y octubre y estarán dirigidos a personas que quieran mejorar su perfil laboral o potenciar un emprendimiento mediante herramientas digitales.

Dos cursos gratuitos para mejorar las habilidades digitales y laborales en Tucumán
Imagen realizada con la inteligencia artificial de Gemini
Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • IDEP, Accenture y Eidos Global abrieron en Tucumán inscripciones para dos cursos gratuitos en septiembre y octubre destinados a mejorar habilidades digitales.
  • Las capacitaciones virtuales enseñarán herramientas de inteligencia artificial y tecnología a mayores de 18 años para optimizar perfiles laborales y proyectos.
  • La iniciativa busca impulsar la inserción laboral y fortalecer el ecosistema emprendedor regional frente a las nuevas demandas del mercado digital.
Resumen generado con IA

La empresa de servicios tecnológicos y digitalización, Accenture Global, y la organización de programas educativos en habilidades digitales, Eidos Global, se unieron para desembarcar con un nuevo proyecto en Tucumán. De la mano del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP), se dictarán dos cursos gratuitos para potenciar aptitudes tecnológicas.

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El IDEP y la Secretaría de Estado de Comunicación Pública hicieron extensiva la invitación de Comunidad del Empleo para participar de los dos cursos orientados a quienes quieran ingresar al mercado laboral contando con mejores habilidades digitales. Las inscripciones serán gratuitas y ya tienen fecha de cierre.

Curso “Habilidades que Transforman”

El primero de los cursos que se dictarán iniciará el 14 de septiembre y finalizará el 25 de septiembre. Las inscripciones ya están abiertas y cerrarán el miércoles 9 de septiembre. El público destinatario es aquel que cuente con habilidades digitales y tecnológicas básicas, con motivación y ganas de transformar su trayectoria laboral.

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Quienes quieran participar, deberán tener 18 años o más; ser residentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica o México; tener un dispositivo electrónico con acceso a internet y disponer de 20 horas totales a lo largo del período de formación.

Los interesados en capacitarse, pueden registrarse en el siguiente link.

Curso “Emprender en la era de la IA”

El segundo curso, “Emprender en la era de IA”, se dictará el mes siguiente, entre el 5 y el 13 de octubre. Ya se están recibiendo postulantes y las inscripciones cerrarán el 30 de septiembre.

Es una propuesta formativa orientada a personas que tienen una idea de negocio, estén iniciando un emprendimiento o busquen fortalecer un negocio en marcha mediante herramientas de Inteligencia Artificial, diseño de modelos de negocio, marketing digital y comunicación.

Las personas interesadas en inscribirse pueden registrarse en el siguiente link.

Curso de nivelación para ingeniería en la Facet

La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT ya abrió las inscripciones para el Curso de Nivelación para el Ingreso 2027. El período de recepción estará habilitado hasta el 4 de septiembre, momento en el que finaliza la inscripción online a través de la página oficial de la institución.

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Para consultas específicas sobre las instancias de ingreso, la Facultad dispone del correo ingresofacet@herrera.unt.edu.ar. La oficina del Área Ingresos funciona además en la sede de la Facet, ubicada en avenida Independencia 1800, entre los anfiteatros B1 y B2.

Este curso no es la única oportunidad prevista para ingresar. El cronograma de la Facultad también contempla una prueba de suficiencia en diciembre, otro curso intensivo en febrero de 2027 y una nueva prueba en marzo.

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