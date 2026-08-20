Dos cursos gratuitos para mejorar las habilidades digitales y laborales en Tucumán

Curso de nivelación para ingeniería en la Facet

La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT ya abrió las inscripciones para el Curso de Nivelación para el Ingreso 2027. El período de recepción estará habilitado hasta el 4 de septiembre, momento en el que finaliza la inscripción online a través de la página oficial de la institución.