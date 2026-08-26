El desconcierto de un vecino tras el filicidio y suicidio en Tucumán: “Nunca pensé que podía hacer algo así”

Sobre el niño, Acevedo dijo que no llegó a conocerlo personalmente ni lo había visto salir a la calle junto a su padre. Sin embargo, señaló que había escuchado a otros vecinos y familiares decir que el hombre quería mucho al pequeño. “Me decían que lo quería mucho, que el chico tenía problemas, pero que lo quería mucho. Por eso digo yo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué problema habrá tenido él para hacer esto?”, expresó con incredulidad.