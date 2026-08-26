Escándalo con Tini Stoessel: facturó casi 50 millones de dólares y solo habría cobrado una mínima cifra
Tini Stoessel quedó en el centro de la polémica tras conocerse detalles de una auditoría sobre su patrimonio. Gustavo Méndez reveló cuánto habría facturado con su gira Futttura y la sorprendente cifra que, según aseguró, recibió la cantante.
Resumen para apurados
- Tini Stoessel inició una auditoría sobre su patrimonio tras trascender que cobró solo 300 mil dólares de los 50 millones recaudados en su gira, revisando el rol de su padre.
- La artista busca clarificar el manejo de sus sociedades, aunque allegados a su padre sostienen que se trata de un ordenamiento de bienes previo a contraer matrimonio.
- El proceso derivará en una reconfiguración de la administración de sus ingresos y redefinirá la gestión comercial y profesional de su carrera musical a futuro.
Tini Stoessel quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que trascendiera que habría solicitado una auditoría sobre el manejo de su patrimonio familiar. La información surgió después de que se conociera que la cantante estaría evaluando cambios en la administración de sus bienes y en el vínculo profesional con su papá, Alejandro Stoessel.
Según contó Gustavo Méndez en televisión, el conflicto estaría relacionado con distintas situaciones en las que Tini habría tenido dificultades para acceder a su propio dinero. En ese contexto, se mencionó una auditoría sobre las sociedades comerciales vinculadas con la artista y la administración de su patrimonio. En medio del revuelo, también comenzó a circular una cifra millonaria vinculada con los ingresos de la cantante durante su última gira, Futttura.
Cuánto habría facturado Tini Stoessel con su gira Futttura
Gustavo Méndez aseguró que Tini habría generado ingresos cercanos a los 50 millones de dólares durante la primera etapa de Futttura, que comenzó con varios shows en Tecnópolis. Sin embargo, de acuerdo con lo que el periodista afirmó haber conocido a través del entorno de la cantante, Tini habría recibido solamente 300 mil dólares de ese monto.
Méndez también sostuvo que la situación financiera de la artista sería compleja y recordó que Tini genera ingresos desde su adolescencia, cuando alcanzó la popularidad internacional a partir de su participación en Violetta. Además, señaló que el contador que actualmente trabaja con la cantante habría llegado por intermedio de Rodrigo de Paul.
Qué dijo el entorno de Alejandro Stoessel sobre la situación
En LAM, Pilar Smith buscó información en el entorno de Alejandro Stoessel y aseguró haber hablado con un amigo cercano del productor. Según el testimonio que recibió la periodista, Tini estaría realizando un ordenamiento de su patrimonio antes de su boda, con el objetivo de establecer cuáles son sus bienes propios antes de contraer matrimonio.“Hay que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse”, habría explicado la fuente citada por Smith.
La panelista también remarcó que, según esa versión, no existiría un conflicto entre Tini y su papá. Por el contrario, aseguró que ambos continuarían en contacto y que, si existe algún cambio, se trataría de una transición vinculada con la administración del patrimonio de la cantante.
El mismo informante habría señalado que Alejandro Stoessel tomó con humor algunas de las versiones que circularon en las últimas horas y consideró que hubo “malas interpretaciones” e información que no se corresponde con la realidad.
De esta manera, mientras crecen las versiones sobre una posible reorganización de las finanzas y sociedades vinculadas a Tini, su entorno sostiene que el proceso estaría relacionado con el ordenamiento de su patrimonio antes de su casamiento y no necesariamente con una ruptur