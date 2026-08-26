Escándalo con Tini Stoessel: facturó casi 50 millones de dólares y solo habría cobrado una mínima cifra

Según contó Gustavo Méndez en televisión, el conflicto estaría relacionado con distintas situaciones en las que Tini habría tenido dificultades para acceder a su propio dinero. En ese contexto, se mencionó una auditoría sobre las sociedades comerciales vinculadas con la artista y la administración de su patrimonio. En medio del revuelo, también comenzó a circular una cifra millonaria vinculada con los ingresos de la cantante durante su última gira, Futttura.