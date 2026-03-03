Cómo llega una marca argentina a New York Fashion Week: la historia de Deblanco Atelier

“Presentar en NYFW fue una emoción enorme y un hito muy importante para nosotras”, cuentan. La marca arrancó en 2019 con una visión clara de lo que querían construir. Siempre trabajaron —dicen— con convicción y esfuerzo, pero ver sus diseños en una pasarela internacional fue otra dimensión. “No fue solo un desfile, fue un momento que nos recordó por qué empezamos y todo el camino que recorrimos hasta acá. Nos dio la certeza de que vale la pena sostener una identidad propia”.