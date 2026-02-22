De Buenos Aires a Manhattan: la noche argentina en New York Fashion Week

Caminar por Nueva York durante Fashion Week es ver cómo la ciudad se convierte en pasarela. No hace falta entrar a un desfile para sentirlo. Afuera, en las veredas de SoHo o en las inmediaciones de los estudios donde se presentan las colecciones, los taxis frenan, las cámaras se encienden y los looks empiezan a hablar antes que las personas. Es invierno, el frío obliga a pensar cada capa, y eso vuelve todo más interesante. No hay improvisación: hay estrategia.