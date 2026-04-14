¿Qué piensan los jóvenes sobre Javier Milei y su gobierno?

El dato no es aislado. Con la baja de marzo, el índice acumula tres caídas consecutivas en 2026 —enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%)— y registra una contracción total de 6,5% desde fines del año pasado. En ese contexto, el promedio de la gestión Milei cae a 2,43 puntos, su nivel más bajo desde el inicio del mandato.