¿Qué piensan los jóvenes sobre Javier Milei y su gobierno?

Resumen para apurados
- La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó 3,5% en marzo en Argentina, según la Universidad Di Tella, debido a una histórica pérdida de apoyo entre los votantes jóvenes.
- El índice acumula una baja del 6,5% en el año. El segmento de 18 a 29 años cayó 25,8%, dejando de ser la base principal de apoyo, lugar que ahora ocupa el grupo de 30 a 49 años.
- Este cambio en el perfil del electorado y la creciente brecha de género encienden alertas sobre la estabilidad del respaldo social a largo plazo para el proyecto libertario.
El clima de apoyo al gobierno de Javier Milei mostró un nuevo retroceso en marzo, con un dato que rompe una de las tendencias más firmes del último año: los jóvenes dejaron de ser el grupo con mayor nivel de confianza.
Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador se ubicó en 2,30 puntos, con una caída del 3,5% respecto de febrero. En términos interanuales, el descenso es del 4,9%.
El dato no es aislado. Con la baja de marzo, el índice acumula tres caídas consecutivas en 2026 —enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%)— y registra una contracción total de 6,5% desde fines del año pasado. En ese contexto, el promedio de la gestión Milei cae a 2,43 puntos, su nivel más bajo desde el inicio del mandato.
Aun así, el nivel de confianza actual sigue por encima del registrado durante la gestión de Alberto Fernández en el mismo período (1,51 puntos en marzo de 2022) y se mantiene en valores similares a los de Mauricio Macri en marzo de 2018 (2,32).
Jóvenes: de sostén a retroceso
El cambio más fuerte del mes se dio en la franja de 18 a 29 años. Los jóvenes registraron una caída del 25,8%, la más pronunciada entre todos los grupos etarios, y descendieron a 2,22 puntos.
Con este retroceso, perdieron el liderazgo que habían mantenido desde el inicio del gobierno libertario, cuando se consolidaban como su base de apoyo más firme.
El primer lugar pasó ahora al grupo de 30 a 49 años, que alcanzó 2,33 puntos y fue el único segmento con mejora en marzo (+9,4%). Detrás quedaron los mayores de 50 años, con 2,29 puntos, aunque también en baja (-7,3%).
El reordenamiento marca un cambio en el mapa del respaldo social y abre interrogantes sobre la evolución del vínculo entre el Gobierno y su electorado más joven.
Brecha de género en aumento
Otro dato que se profundizó en marzo fue la diferencia entre hombres y mujeres. Mientras los hombres registraron un nivel de confianza de 2,60 puntos (-0,8%), las mujeres cayeron a 1,93 (-8,5%).
La brecha alcanzó así los 0,67 puntos, ampliándose de forma significativa respecto de los meses anteriores.
Un inicio de año en baja
El arranque de 2026 muestra una tendencia clara: la confianza en el Gobierno viene en descenso sostenido. Aunque el nivel general todavía se ubica en un punto intermedio en comparación con gestiones anteriores, los datos de marzo encienden señales de alerta.
Sobre todo por un factor clave: el debilitamiento del apoyo joven, que hasta ahora funcionaba como uno de los pilares más estables del oficialismo.
Si la tendencia se mantiene, el mapa de confianza podría seguir cambiando en los próximos meses. Y con él, también, el perfil de quienes sostienen políticamente al Gobierno.
Evolución mensual del ICG - Jóvenes (18 a 29 años)
La confianza de los argentinos menores de 30 años en el Gobierno de Milei tuvo algunas fluctuaciones mes a mes. Estos son los cambios que hubo desde el inicio del mandato:
-Enero 2024: 2,85 puntos.
-Febrero 2024: 2,52 puntos.
-Marzo 2024: 2,54 puntos.
-Abril 2024: 2,71 puntos.
-Mayo 2024: 2,68 puntos.
-Junio 2024: 2,46 puntos (mayores de 50 años pasan al frente).
-Julio 2024: 2,81 puntos (aumento del 9%, los jóvenes vuelven a ser el grupo con mayor apoyo).
-Agosto 2024: 2,86 puntos (aumento del 2%, siguen siendo quienes más creen en el Presidente).
-Septiembre 2024: 2,84 puntos (caída del 1%).
-Octubre 2024: 2,38 puntos (los adultos mayores de 50 pasan a ser la base número uno de Milei).
-Noviembre 2024: 2,66 puntos (los adultos mayores de 50 siguen siendo los más fieles).
-Diciembre 2024: 2,86 puntos (los jóvenes vuelven a tomar la delantera en cuanto a la aprobación presidencial).
-Enero 2025: 2,91 puntos.
-Febrero 2025: 2,78 puntos.
-Marzo 2025: 2,56 puntos.
-Abril 2025: 2,55 puntos (los jóvenes encabezan la tendencia de apoyo por quinto mes consecutivo).
-Mayo 2025: 3,04 puntos.
-Junio 2025: 2,76 puntos.
-Julio 2025: 2,79 puntos (los jóvenes encabezan la tendencia de apoyo por octavo mes consecutivo).
-Agosto 2025: 2,11 puntos (los mayores de 50 años desplazan a los jóvenes como bastión principal de Milei).
-Septiembre 2025: 2,47 puntos (los jóvenes vuelven a ser la base principal del Presidente).
-Octubre 2025: 2,29 puntos (caída del 7,3% respecto de septiembre, pero, aún así, se mantiene el liderazgo del segmento).
-Noviembre 2025: 2,92 puntos (27,5% más que en octubre).
-Diciembre 2025: 2,92 puntos (sin cambios).
-Enero 2026: 2,70 puntos
-Febrero 2026: 2,99 puntos
-Marzo 2026: 2,33 puntos