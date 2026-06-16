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La metalurgia profundiza su caída con una utilización de la capacidad instalada en niveles históricamente bajos

Los datos de Adimra reflejan una profundización de la fragilidad del sector, caracterizada también por retracciones generalizadas en la producción y en el empleo.

Adimra advirtió que esta nueva caída mensual consolida un escenario de alta vulnerabilidad. (URGENTE24)
Adimra advirtió que esta nueva caída mensual consolida un escenario de alta vulnerabilidad. (URGENTE24)
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Adimra informó que en mayo de 2026 la producción metalúrgica argentina cayó 5,1% interanual y la capacidad instalada se hundió al 39,8% por la profunda recesión del sector.
  • La caída acumulada del año llega al 6%, afectando al empleo y a casi todas las ramas, especialmente Fundición y Maquinaria Agrícola, en provincias como Buenos Aires y Santa Fe.
  • Este mínimo histórico de capacidad operativa consolida una alta vulnerabilidad industrial, proyectando un escenario complejo para la reactivación y la preservación del empleo.
Resumen generado con IA

El Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) dio a conocer su Informe de Actividad Metalúrgica correspondiente a mayo de 2026. Los datos reflejaron una preocupante profundización de la fragilidad del sector, caracterizada por caídas generalizadas en la producción, un uso históricamente bajo de la infraestructura industrial y un retroceso consecuente en los indicadores de empleo.

Actividad en retroceso permanente

Durante el mes de mayo, la producción metalúrgica registró una variación interanual negativa del -5,1%, acompañada de una baja del -1,4% respecto del mes anterior. Con este resultado, el sector acumula una contracción del -6,0% en lo que va del año 2026. 

Desde la entidad empresaria advirtieron que esta nueva caída mensual consolida un escenario de alta vulnerabilidad para el nivel de actividad general.

Capacidad, en mínimos históricos

Uno de los datos más alarmantes del informe es el referente a la Utilización de la Capacidad Instalada (UCI). En mayo, las industrias del sector operaron a apenas un 39,8% de su potencial real. Este indicador representa una contracción de 6,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior y sitúa a la industria metalúrgica en uno de sus niveles de aprovechamiento técnico más bajos de la historia.

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El impacto en el empleo industrial

El estancamiento y la caída de la producción continúan impactando de forma directa en las planillas de personal. En términos de empleo, el sector metalúrgico experimentó una caída interanual del -2,2%. Asimismo, la dotación de trabajadores ocupados mostró una disminución mensual del -0,2% con respecto a abril.

Análisis sectorial y regional

La recesión sectorial exhibe un comportamiento transversal. De los ocho grandes rubros que componen el entramado metalúrgico, siete registraron variaciones interanuales negativas en mayo. 

Los sectores con peor desempeño fueron Fundición (-8,9%) y Maquinaria Agrícola (-8,6%). Este último dato resulta de especial preocupación, ya que el sector agrario había operado como un sostén relativo de la actividad en mediciones previas. La única excepción a la tendencia fue el rubro de Carrocerías y Remolques, que mostró un leve incremento interanual del 1,9%.

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A nivel territorial, la baja afectó a las principales provincias metalúrgicas, las cuales concentran más del 90% de la producción del país. La provincia de Buenos Aires lideró las pérdidas con un retroceso del -5,9%, seguida de cerca por Santa Fe con un -5,1%. Córdoba reflejó una merma del -4,1%, Entre Ríos del -3,8% y Mendoza ostentó la contracción más moderada con un -2,4%.

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