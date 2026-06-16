La metalurgia profundiza su caída con una utilización de la capacidad instalada en niveles históricamente bajos

Capacidad, en mínimos históricos

Uno de los datos más alarmantes del informe es el referente a la Utilización de la Capacidad Instalada (UCI). En mayo, las industrias del sector operaron a apenas un 39,8% de su potencial real. Este indicador representa una contracción de 6,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior y sitúa a la industria metalúrgica en uno de sus niveles de aprovechamiento técnico más bajos de la historia.