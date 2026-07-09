Despidos en Metalfor: los operarios recibieron el telegrama durante el partido de la Selección

Más allá de la mora salarial, los operarios denunciaron maniobras que interpretan como un desmantelamiento progresivo de la sede local. Luna señaló que la empresa trasladó piezas y maquinaria desde Noetinger hacia sus otras dos plantas en Marcos Juárez. “No tenemos vendas en los ojos: se dan cuenta de que la empresa está mal y sentimos que se quieren desligar de lo que es Metalfor en este pueblo”, advirtió el trabajador al remarcar el impacto que esto tiene en una localidad de apenas 6.000 habitantes.