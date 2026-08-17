Los gremios vinculan el endeudamiento a los bajos ingresos y reclaman soluciones

La discusión, por lo tanto, excede la decisión individual de pedir o no un préstamo. Para los sindicatos, el verdadero punto de partida está en la capacidad de los trabajadores para sostener sus hogares con sus propios ingresos. Mientras eso no ocurra, advierten, el crédito puede funcionar apenas como un puente cada vez más caro hacia la próxima deuda.