El Consejo de la Magistratura pidió informes sobre la limpieza del subsuelo del TOF de Tucumán

Resumen para apurados
- El Consejo de la Magistratura solicitó informes e investiga el destino de documentos y pruebas judiciales retirados del subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán.
- La investigación se inició tras denuncias por una limpieza en la que se habrían removido elementos de causas en trámite o con sentencias que aún no están firmes.
- Las medidas buscan determinar responsabilidades y evaluar el impacto del procedimiento en la preservación de pruebas clave para procesos judiciales en curso.
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