Política

El Consejo de la Magistratura pidió informes sobre la limpieza del subsuelo del TOF de Tucumán

Se abrió una instancia de investigación por las denuncias sobre el destino de elementos y documentación judicial que fueron extraídos durante una limpieza.

EN OBSERVACIÓN. Se habrían removido efectos de causas en trámite o con sentencias que no están firmes.
EN OBSERVACIÓN. Se habrían removido efectos de causas en trámite o con sentencias que no están firmes.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • El Consejo de la Magistratura solicitó informes e investiga el destino de documentos y pruebas judiciales retirados del subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán.
  • La investigación se inició tras denuncias por una limpieza en la que se habrían removido elementos de causas en trámite o con sentencias que aún no están firmes.
  • Las medidas buscan determinar responsabilidades y evaluar el impacto del procedimiento en la preservación de pruebas clave para procesos judiciales en curso.
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