Condenaron a 12 años de prisión a un ex militar de Inteligencia por la apropiación del nieto 128
El Tribunal Oral Federal de Tucumán halló culpable a Carlos Alberto Vega como partícipe necesario en los delitos de sustracción y suplantación de identidad de Marcos Eduardo Ramos y su hermano Elías Ismael Suleiman.
Resumen para apurados
- El TOF de Tucumán condenó a 12 años de prisión al exmilitar Carlos Alberto Vega por la apropiación y suplantación de identidad del nieto 128 y su hermano.
- Vega fue hallado partícipe necesario en la sustracción de Marcos Ramos y Elías Suleiman durante la última dictadura. El imputado siguió el juicio bajo arresto domiciliario.
- El fallo ratifica el avance judicial en causas de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo.
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