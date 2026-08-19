Juicio oral

Condenaron a 12 años de prisión a un ex militar de Inteligencia por la apropiación del nieto 128

El Tribunal Oral Federal de Tucumán halló culpable a Carlos Alberto Vega como partícipe necesario en los delitos de sustracción y suplantación de identidad de Marcos Eduardo Ramos y su hermano Elías Ismael Suleiman.

El condenado Carlos Alberto Vega siguió el juicio desde su casa, donde permanece con prisión domiciliaria, junto a su abogado Hernán Corigliano.
El condenado Carlos Alberto Vega siguió el juicio desde su casa, donde permanece con prisión domiciliaria, junto a su abogado Hernán Corigliano.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El TOF de Tucumán condenó a 12 años de prisión al exmilitar Carlos Alberto Vega por la apropiación y suplantación de identidad del nieto 128 y su hermano.
  • Vega fue hallado partícipe necesario en la sustracción de Marcos Ramos y Elías Suleiman durante la última dictadura. El imputado siguió el juicio bajo arresto domiciliario.
  • El fallo ratifica el avance judicial en causas de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo.
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