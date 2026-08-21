Política

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

Miguel Cabrera y Virginia Abdala trazaron los ejes de la casa de altos estudios que proyectan.

POR EL RECTORADO. Los ex decanos competirán el 3 de septiembre.
POR EL RECTORADO. Los ex decanos competirán el 3 de septiembre.
Por Matias Argañaraz Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • Miguel Cabrera y Virginia Abdala presentaron sus propuestas para conducir la Universidad Nacional de Tucumán de cara a las elecciones del 3 de septiembre.
  • Los exdecanos plantearon la necesidad de transformar la universidad pública y definieron los principales ejes de gestión proyectados para la institución.
  • Los comicios del 3 de septiembre definirán la nueva conducción y el rumbo institucional de la casa de altos estudios tucumana.
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