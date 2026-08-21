Mundo

Un fuerte sismo, de magnitud 7,2, sacudió zonas del sur de Perú

El movimiento tuvo epicentro en el departamento de Ayacucho y se sintió en Ica y Arequipa. El trauma de 2007.

SUSTO. Las primeras imágenes se difundieron apenas ocurrido el sismo.
SUSTO. Las primeras imágenes se difundieron apenas ocurrido el sismo.
Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • Un sismo de magnitud 7,2 sacudió varias regiones del sur de Perú, con epicentro en Ayacucho, sin registrar víctimas ni daños materiales de gravedad.
  • El temblor se sintió en Ica y Arequipa. Perú integra el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta sismicidad con antecedentes como el trágico terremoto de 2007.
  • El Instituto Geofísico de Perú pidió seguir solo reportes oficiales y recordó que los sismos no son predecibles, buscando evitar la alarma por desinformación en redes.
Resumen generado con IA

LIMA, Perú.- Un fuerte sismo sacudió varias regiones del sur de Perú, sin que se reportaran daños o víctimas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el movimiento tuvo una magnitud de 6,7. El Instituto Geofísico de Perú (IGP), en tanto, registró que el sismo tuvo una magnitud de 7,2.

Según ese organismo, el temblor tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III-IV en Coracora. Las coordenadas del epicentro fueron establecidas en una latitud de -14,70 y una longitud de -73,78.

El epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al este de la capital Lima, con una profundidad de 66,6 kilómetros de profundidad, según el USGS.

El sismo fue percibido en distintas regiones del sur del país, entre ellas Ica y Arequipa. Minutos después del movimiento, comenzaron a circular en redes sociales videos vinculados al temblor.

El IGP recordó que es el único organismo del Estado peruano encargado de emitir información sísmica oficial a través de su red de estaciones y pidió a la población no prestar atención a versiones falsas que circulen en redes sociales.

Además, reiteró que los sismos no pueden predecirse mediante ningún método científico disponible.

Perú registra una frecuente actividad sísmica debido a su ubicación en el denominado “Anillo de Fuego” del Pacífico. Uno de los terremotos más destructivos de las últimas décadas ocurrió en 2007, cuando un sismo de magnitud 7.9 afectó principalmente la región de Ica y dejó casi 600 muertos.

Temas PerúEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Perú declara una emergencia hídrica por El Niño

Perú declara una emergencia hídrica por El Niño

Terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú

Terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú

Terremoto en Perú: ¿puede haber tsunami?

Terremoto en Perú: ¿puede haber tsunami?

Lo más popular
¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?
1

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros
2

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre
3

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”
4

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”
5

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Ranking notas premium
El inquietante señor Cerimedo
1

El inquietante señor Cerimedo

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
2

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?
3

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa
4

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa

Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión
5

Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión

Más Noticias
Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Liberan al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA

Liberan al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

El padre soñó el vino, el hijo construyó la bodega y un enólogo supo interpretar la Quebrada de Humahuaca

El padre soñó el vino, el hijo construyó la bodega y un enólogo supo interpretar la Quebrada de Humahuaca

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

Comentarios