Un fuerte sismo, de magnitud 7,2, sacudió zonas del sur de Perú

Resumen para apurados
- Un sismo de magnitud 7,2 sacudió varias regiones del sur de Perú, con epicentro en Ayacucho, sin registrar víctimas ni daños materiales de gravedad.
- El temblor se sintió en Ica y Arequipa. Perú integra el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta sismicidad con antecedentes como el trágico terremoto de 2007.
- El Instituto Geofísico de Perú pidió seguir solo reportes oficiales y recordó que los sismos no son predecibles, buscando evitar la alarma por desinformación en redes.
LIMA, Perú.- Un fuerte sismo sacudió varias regiones del sur de Perú, sin que se reportaran daños o víctimas.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el movimiento tuvo una magnitud de 6,7. El Instituto Geofísico de Perú (IGP), en tanto, registró que el sismo tuvo una magnitud de 7,2.
Según ese organismo, el temblor tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III-IV en Coracora. Las coordenadas del epicentro fueron establecidas en una latitud de -14,70 y una longitud de -73,78.
El epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al este de la capital Lima, con una profundidad de 66,6 kilómetros de profundidad, según el USGS.
El sismo fue percibido en distintas regiones del sur del país, entre ellas Ica y Arequipa. Minutos después del movimiento, comenzaron a circular en redes sociales videos vinculados al temblor.
El IGP recordó que es el único organismo del Estado peruano encargado de emitir información sísmica oficial a través de su red de estaciones y pidió a la población no prestar atención a versiones falsas que circulen en redes sociales.
Además, reiteró que los sismos no pueden predecirse mediante ningún método científico disponible.
Perú registra una frecuente actividad sísmica debido a su ubicación en el denominado “Anillo de Fuego” del Pacífico. Uno de los terremotos más destructivos de las últimas décadas ocurrió en 2007, cuando un sismo de magnitud 7.9 afectó principalmente la región de Ica y dejó casi 600 muertos.