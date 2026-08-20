Terremoto en Perú: ¿puede haber tsunami?

Un sismo de magnitud 7,2 sacudió este jueves el departamento de Ayacucho, en Perú, y fue percibido en distintas regiones del centro y sur del país. El movimiento ocurrió a la 1 de la tarde y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas.