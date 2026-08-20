Terremoto en Perú: ¿puede haber tsunami?

Resumen para apurados
- Un sismo de magnitud 7,2 sacudió este jueves el departamento de Ayacucho, Perú, con epicentro cerca de Coracora, sin generar alerta de tsunami.
- La Marina descartó riesgo costero debido a la profundidad de 108 km y su ubicación continental. El temblor se sintió con fuerza en el centro y sur del país.
- Las autoridades evalúan daños en viviendas vulnerables de adobe y calamina, mientras los organismos oficiales instan a informarse solo por canales formales.
Un sismo de magnitud 7,2 sacudió este jueves el departamento de Ayacucho, en Perú, y fue percibido en distintas regiones del centro y sur del país. El movimiento ocurrió a la 1 de la tarde y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas.
Ante la magnitud del terremoto y su percepción en varias localidades, una de las principales dudas fue si el sismo podía generar un tsunami en la costa peruana.
¿El terremoto en Perú puede provocar un tsunami?
No. El sismo de magnitud 7,2 registrado en Ayacucho no genera una alerta de tsunami en el litoral peruano.
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el movimiento telúrico ocurrido este jueves no reúne las condiciones para generar un tsunami que afecte la costa del país.
La ausencia de una alerta de tsunami está relacionada, entre otros factores, con las características del terremoto. El epicentro se ubicó en una zona continental, a 35 kilómetros al norte de Coracora, y el sismo tuvo una profundidad de 108 kilómetros.
Los tsunamis suelen producirse cuando un terremoto de gran magnitud ocurre bajo el fondo marino y genera un desplazamiento vertical significativo del lecho oceánico. En este caso, el sismo se produjo tierra adentro, por lo que no se espera una perturbación del océano capaz de generar un tsunami.
Dónde fue el epicentro del terremoto en Perú
Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo ocurrió a las 13 y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.
El organismo informó una profundidad de 108 kilómetros y una intensidad máxima de III-IV en Coracora. Las coordenadas del epicentro fueron establecidas en -14,70 de latitud y -73,78 de longitud.
El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que, debido a la profundidad del movimiento, la percepción del terremoto fue considerable. El sismo se sintió en zonas de Arequipa, Ica, Abancay y Lima, además de otras localidades del centro y sur del país.
En qué lugares se sintió el sismo
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el terremoto fue percibido con intensidad fuerte en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho, en la provincia de Parinacochas.
También se sintió fuerte en Nazca, en el departamento de Ica, mientras que en Ica y Pisco fue percibido de manera moderada.
En Apurímac, el movimiento fue leve en distritos de las provincias de Aymaraes, Cotabamba y Andahuaylas. También hubo reportes de percepción leve en distintas localidades de Moquegua.
Preocupación por posibles daños
El alcalde de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, pidió asistencia a las autoridades regionales y nacionales ante la posibilidad de daños en la zona.
El jefe comunal advirtió que muchos de los inmuebles ubicados al norte de Coracora están construidos con adobe y calamina, materiales que pueden resultar especialmente vulnerables frente a movimientos sísmicos de esta magnitud.
Hasta el momento de los primeros reportes, las autoridades trabajaban en la evaluación de posibles daños y buscaban determinar si se habían producido afectaciones en viviendas u otras estructuras.
Qué dijo el IGP sobre el terremoto
El Instituto Geofísico del Perú recordó que es el organismo oficial encargado de emitir información sísmica a través de su red de estaciones.
Además, pidió a la población no prestar atención a versiones falsas que puedan difundirse en redes sociales y reiteró que los sismos no pueden predecirse mediante ningún método científico disponible actualmente.
En cuanto al riesgo de tsunami, la información oficial de la Marina de Guerra del Perú es clara: el terremoto de magnitud 7,2 registrado en Ayacucho no genera alerta de tsunami para el litoral peruano.