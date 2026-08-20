Terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), en tanto, reportó una magnitud de 7,2 para el terremoto. De acuerdo con el organismo, el sismo tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III-IV en Coracora. Las coordenadas del epicentro fueron establecidas en una latitud de -14,70 y una longitud de -73,78.