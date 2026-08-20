Terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú

Resumen para apurados
- Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves el centro y sur de Perú, con epicentro en Ayacucho, debido a la actividad tectónica en la región.
- El sismo tuvo 108 km de profundidad y se sintió en Ica y Arequipa. Defensa Civil y autoridades locales confirmaron que no se registraron daños ni víctimas.
- Ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú mantiene activos sus protocolos de emergencia y prevención ante el riesgo constante de nuevos movimientos.
Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este jueves el centro de Perú y fue percibido en distintas regiones del sur del país. El movimiento telúrico se registró cerca de las 13 (hora local) y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El Instituto Geofísico del Perú (IGP), en tanto, reportó una magnitud de 7,2 para el terremoto. De acuerdo con el organismo, el sismo tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III-IV en Coracora. Las coordenadas del epicentro fueron establecidas en una latitud de -14,70 y una longitud de -73,78.
En qué regiones se sintió el sismo
El temblor fue percibido en diferentes zonas del sur de Perú, entre ellas Ica y Arequipa. Minutos después del movimiento, comenzaron a difundirse en redes sociales videos registrados durante el sismo.
Hernando Tavera, jefe del IGP, señaló que la percepción del terremoto fue “bastante grande”. Según explicó, los primeros reportes indicaban que muchas personas salieron asustadas a las calles, aunque hasta ese momento no se habían registrado consecuencias graves.
Luis Vasquez, jefe de la Defensa Civil, informó a la radio local RPP que “al momento no se reporta ningún tipo de daño”. Yony Reyes, alcalde de la provincia de Parinacochas, también señaló que no se habían registrado afectaciones en la capital provincial.
Qué informó el Instituto Geofísico del Perú
El IGP recordó que es el organismo estatal encargado de brindar información sísmica oficial en Perú a través de su red de estaciones. Además, pidió a la población evitar las versiones falsas que puedan circular en redes sociales.
El organismo también reiteró que los sismos no pueden predecirse mediante ningún método científico disponible.
Por qué tiembla tanto en Perú
Perú registra una intensa actividad sísmica debido a su ubicación en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona que concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.
Uno de los terremotos más destructivos de las últimas décadas ocurrió en 2007. Aquel sismo alcanzó una magnitud de 7,9 y afectó principalmente al departamento de Ica, con un saldo cercano a 600 muertos.
Qué recomienda Defensa Civil ante un terremoto
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda contar con una mochila de emergencia y mantener la calma durante un movimiento telúrico.
Durante un sismo, se aconseja alejarse de ventanas, repisas, artefactos y otros objetos que puedan caer durante una eventual evacuación. Si no es posible salir de la vivienda, la recomendación es ubicarse en una zona de seguridad interna previamente identificada, como sectores cercanos a columnas o muros estructurales.