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“Quiero ver a mis hijos”: Fernando Cerimedo rompió en llanto ante la prensa en Bolivia

El exasesor de Javier Milei está detenido e imputado por el intento de femicidio de su pareja, Nadia Beller. La audiencia de medidas cautelares fue suspendida y se realizará este viernes.

ACUSADO. Cerimedo fue detenido antes de abordar un vuelo comercial.
ACUSADO. Cerimedo fue detenido antes de abordar un vuelo comercial.
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, se quebró ante la prensa este jueves en Santa Cruz, Bolivia, donde está detenido e imputado por el intento de femicidio de Nadia Beller.
  • La fiscalía lo acusa de planificar y dirigir una emboscada a tiros contra su pareja en un hotel. Fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru poco después del ataque.
  • La audiencia de medidas cautelares se postergó para este viernes tras una descompensación de Cerimedo, mientras la Justicia evalúa las pruebas para definir su situación.
Resumen generado con IA

Fernando Cerimedo habló este jueves por primera vez desde que fue detenido en Bolivia, donde está imputado por el intento de femicidio de su pareja, Nadia Beller. El exasesor de Javier Milei fue abordado por periodistas cuando ingresaba al Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra y se quebró en llanto.

Dentro de un ascensor, Cerimedo, que llevaba el rostro cubierto, evitó responder verbalmente las preguntas de los medios. Ante las consultas de los periodistas, se limitó a realizar gestos para afirmar o negar.

El inquietante señor Cerimedo

El inquietante señor Cerimedo

Sin embargo, en medio de la tensión y visiblemente afectado, pronunció una sola frase: “Quiero ver a mis hijos”.

Los periodistas también le preguntaron si consideraba que el caso tenía una motivación política. Cerimedo respondió afirmativamente con un gesto. Cuando le consultaron si había citado a Nadia Beller al hotel donde ocurrió el ataque, negó con la cabeza.

Fernando Cerimedo quedó imputado por intento de femicidio y sigue detenido en Bolivia

Fernando Cerimedo quedó imputado por intento de femicidio y sigue detenido en Bolivia

Otro periodista le pidió que realizara un descargo: “Fernando, haga su descargo, usted tiene derecho a réplica”. El imputado no respondió y continuó llorando.

Se suspendió la audiencia contra Fernando Cerimedo

La audiencia de medidas cautelares prevista para este jueves fue suspendida y se postergó para el viernes. Cerimedo no llegó a tiempo a la sala y tampoco lo hizo la fiscalía.

Según informó la fiscal Yolanda Aguilera a medios bolivianos, el exasesor de Milei habría sufrido una descompensación mientras era trasladado hacia la audiencia.

Cerimedo permanece detenido mientras avanza la investigación por el ataque contra Beller.

De qué acusa la Justicia a Fernando Cerimedo

Según la imputación, Cerimedo habría planificado y coordinado el ataque contra Nadia Beller. La acusación sostiene que habría persuadido a su pareja para que acudiera a un hotel bajo la supuesta promesa de brindarle escoltas y seguridad.

La Fiscalía sostiene además que el acusado habría facilitado y dirigido de manera remota una emboscada en la que terceros intentaron atentar contra la vida de Beller.

La imputación menciona comunicaciones, registros del lugar del hecho y material fotográfico como parte de los elementos incorporados a la investigación. También señala un supuesto intento de fuga posterior en una aeronave.

El ataque no llegó a consumarse por circunstancias ajenas a la voluntad de los presuntos agresores, según la acusación.

Cómo fue detenido Fernando Cerimedo en Bolivia

Cerimedo fue detenido la misma noche del ataque en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Había llegado desde La Paz, donde reside, luego de que Beller le comunicara que había sido víctima de un ataque a balazos.

Desde entonces permanece detenido en Bolivia mientras la Justicia define las medidas cautelares y continúa la investigación.

Importante: los hechos descriptos forman parte de la acusación de la Fiscalía y la investigación judicial. Cerimedo mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

Temas BoliviaJavier MileiFernando Cerimedo
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