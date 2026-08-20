Por el Financiamiento Universitario sin aplicar, la oposición pide la interpelación de Santilli

Financiamiento Universitario, un conflicto de larga data para Milei

Ni bien asumió en el Sillón de Rivadavia, Javier Milei decidió prorrogar el Presupuesto 2023 y uno de los tantos sectores que reclamó por una actualización en las partidas presupuestarias fue el de las universidades nacionales. Entre advertencias de auditorías y medidas de fuerza, el Consejo Interuniversitario Nacional no logró acordar con el Gobierno y el 23 de abril del 2024 se llevó a cabo la primera marcha federal que movilizó a más de un millón de personas de la comunidad académica a Casa de Gobierno.