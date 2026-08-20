Santilli defendió el rumbo económico y cuestionó al kirchnerismo: “El equilibrio fiscal no se negocia”

Durante su exposición en el Council of the Americas, el funcionario trazó una comparación entre las políticas de los gobiernos anteriores y la gestión de Javier Milei. En ese sentido, afirmó: “Pasamos de comprar combustibles venezolanos a romper el récord de exportaciones energéticas; pasamos de viajar para una foto con (el exdictador libio) Muammar al Kadafi a firmar acuerdos trascendentales en la Argentina. Milei tomó una decisión política clara y contundente: devolvió a Argentina a las democracias occidentales”.