Santilli defendió el rumbo económico y cuestionó al kirchnerismo: “El equilibrio fiscal no se negocia”

Resumen para apurados
- En el Council of the Americas, el jefe de Gabinete Diego Santilli defendió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y lanzó duras críticas a la gestión kirchnerista.
- El funcionario contrastó la política exterior y macroeconómica actual con la anterior, ratificó que el equilibrio fiscal no se negocia y agradeció el apoyo de gobernadores.
- El Ejecutivo prevé profundizar las reformas estructurales para generar previsibilidad, atraer inversiones extranjeras y cimentar las bases del crecimiento a largo plazo.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, cuestionó fuertemente al kirchnerismo por “haber acercado al país a gobiernos autoritarios y por haber destrozado la macroeconomía” y ratificó el rumbo económico.
Durante su exposición en el Council of the Americas, el funcionario trazó una comparación entre las políticas de los gobiernos anteriores y la gestión de Javier Milei. En ese sentido, afirmó: “Pasamos de comprar combustibles venezolanos a romper el récord de exportaciones energéticas; pasamos de viajar para una foto con (el exdictador libio) Muammar al Kadafi a firmar acuerdos trascendentales en la Argentina. Milei tomó una decisión política clara y contundente: devolvió a Argentina a las democracias occidentales”.
“Pasamos de cerrar las exportaciones de carne a conseguir un cupo de 100.000 toneladas en los Estados Unidos, pasamos de firmar acuerdos con Irán para garantizar su impunidad para firmar el acuerdo Mercosur - Unión Europea”, añadió.
“El gobierno más reformista de la historia”
Santilli aseguró que la administración de Milei continuará con su agenda de reformas. “El de Milei es el gobierno más reformista de la historia y va a seguir siéndolo”, sostuvo.
“Por eso fueron importantes las reformas que se aprobaron y son importantes las que vendrán. Hay que agradecer a los gobernadores, porque esto lo hemos hecho entre todos”, agregó el jefe de Gabinete.
En esa línea, afirmó que “la Argentina tiene una oportunidad histórica” y que el Gobierno construye “un país que vuelve a ser confiable, con orden, crecimiento y con visión”. Además, consideró que Milei “será reconocido por haber sembrado las bases de ese crecimiento”.
La defensa del equilibrio fiscal
El jefe de Gabinete también confirmó que el Gobierno mantendrá su política económica y puso al equilibrio fiscal como uno de los principales ejes de la gestión.
“El equilibrio fiscal no se negocia. Milei trajo orden, económico, institucional, y en los valores, que la Argentina había perdido. Las inversiones llegan cuando existe orden”, afirmó Santilli.
El funcionario también apuntó contra quienes ponen el foco exclusivamente en la situación de la economía cotidiana. “Se habla mucho de la micro, pero déjenme decirles que sin orden macroeconómico no hay crecimiento posible”, planteó.
En ese sentido, cuestionó al kirchnerismo: “El kirchnerismo no ordenó nada, ni la macro ni la micro, dejó inflación y pobres, arruinaron los bolsillos de los argentinos, dejaron la mitad de los trabajadores en la informalidad”.