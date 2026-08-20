Seguridad

Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión

Un sobreseimiento y la aparición de un nuevo sospechoso movilizaron un expediente que ya lleva casi siete meses de instrucción. Cuáles son los pasos procesales que se darán.

SOBRESEÍDO. Santiago Bagnes, que aparece junto a sus defensores, pasó varios días en el penal de Benjamín Paz.
SOBRESEÍDO. Santiago Bagnes, que aparece junto a sus defensores, pasó varios días en el penal de Benjamín Paz.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • La causa por la agresión en Tafí del Valle dio un giro tras el sobreseimiento de Santiago Bagnes y el surgimiento de un nuevo sospechoso.
  • El expediente lleva casi siete meses de instrucción bajo fuerte presión judicial, período en el cual el primer imputado estuvo preso en Benjamín Paz.
  • La Justicia tucumana deberá definir nuevos pasos procesales para esclarecer el hecho violento y determinar las responsabilidades del nuevo sospechoso.
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